張善政視察超商鮮乳兌領　保障學童補鈣健康成長

▲張善政視察超商鮮乳兌領。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政23日前往八德區7-ELEVEN廣福門市，視察「生生喝鮮乳」政策兌領情形表示，本學期正式啟動「生生喝鮮乳」政策，市府事前已周延規劃並強化靠卡兌領系統，確保每位學童都能順利領取鮮乳或豆漿，期自本學期起，桃園每一位孩子每週至少一次持卡到各合作通路門市領取，補充鈣質、強化體力，為健康成長打下良好基礎。

教育局表示，國小學童可使用既有「國小數位學生證」兌換；幼兒園、托嬰中心及未就學孩童則可持「兒童鮮乳卡」辦理。憑卡可至八大合作通路門市兌換，包括統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市）及楓康超市等，全臺門市皆可使用。桃園市境內設有近2,000處兌領據點，通路密集，家長可就近辦理，讓營養補充自然融入日常生活。

▲桃園啟動「生生喝鮮乳」政策。（圖／市府提供）

教育局進一步說明，未入園幼童的「兒童鮮乳卡」已全面開放申請，家長可於孩童滿2歲前一個月提前辦理。線上申請可透過「桃園網路e指通」網站辦理，製卡完成後將郵寄到府；亦可至本市13區區公所、市立圖書館總館及主要分館或教育局櫃檯臨櫃申請，隨到隨辦、當場領卡。孩童取得卡片後，自滿2歲生日當週之星期一起即可開始兌領，銜接順暢。

教育局指出，市府將持續優化兌領流程與服務品質，並提供完整諮詢管道。民眾如有相關疑問，可撥打市府客服專線03-3320229，或至「生生喝鮮乳－桃園鈣健康」官方網站（網址：https://milk.tyc.edu.tw/）查詢。未來市府將秉持「教育優先、健康為本」理念，從校園餐食到家庭支持，逐步完善本市兒少照顧網絡。