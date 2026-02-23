快訊／台南新營驚悚家暴！男持刀刺小舅子毆妻再自殘　3人送醫

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市新營區嘉芳里今（23日）晚間7時40分驚傳家庭血案，一名58歲陳姓男子因與顏姓妻子爆發激烈口角，先以鐵條毆打妻子，再持水果刀刺傷顏女左手掌。顏女隨即打電話向兩名弟弟求援，沒想到衝突升級，陳男持刀刺向其中一名小舅子，造成多處刀傷，血流滿地。事件中，陳男還持刀自戕頸部，三人均送醫救治。

▲台南新營發生驚悚家暴案。（圖／民眾提供，下同）

案發地點為嘉芳里一處鐵皮屋民宅。顏女下班返家不久即與丈夫發生爭執，陳男先動手打人，再持刀傷害妻子。兩名弟弟抵達後試圖勸架，卻被陳男攻擊，其中50歲小舅子手臂多處中刀，送柳營奇美醫院急救；顏女頭部血腫、手指撕裂傷，送新營醫院；陳男臉頸部持刀自殘，送柳營奇美醫院治療，傷勢嚴重，顏女意識清楚。

消防人員獲報後出動4車9人到場，立即對三名傷者進行檢傷及急救，並協助送醫。警方封鎖現場採證，現場血跡斑斑，鄰居與家屬驚恐不已。

警方表示，案發動機及過程仍需進一步釐清，案件將朝傷害罪嫌偵辦，待陳男與其他傷者傷勢穩定後，再進行偵訊及責任歸屬調查。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

防止老人受虐，請撥打110、113。