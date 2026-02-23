　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南新營驚悚家暴！男持刀刺小舅子毆妻再自殘　3人送醫

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市新營區嘉芳里今（23日）晚間7時40分驚傳家庭血案，一名58歲陳姓男子因與顏姓妻子爆發激烈口角，先以鐵條毆打妻子，再持水果刀刺傷顏女左手掌。顏女隨即打電話向兩名弟弟求援，沒想到衝突升級，陳男持刀刺向其中一名小舅子，造成多處刀傷，血流滿地。事件中，陳男還持刀自戕頸部，三人均送醫救治。

▲台南新營發生驚悚家暴案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台南新營發生驚悚家暴案。（圖／民眾提供，下同）

案發地點為嘉芳里一處鐵皮屋民宅。顏女下班返家不久即與丈夫發生爭執，陳男先動手打人，再持刀傷害妻子。兩名弟弟抵達後試圖勸架，卻被陳男攻擊，其中50歲小舅子手臂多處中刀，送柳營奇美醫院急救；顏女頭部血腫、手指撕裂傷，送新營醫院；陳男臉頸部持刀自殘，送柳營奇美醫院治療，傷勢嚴重，顏女意識清楚。

▲台南新營發生驚悚家暴案。（圖／民眾提供）

消防人員獲報後出動4車9人到場，立即對三名傷者進行檢傷及急救，並協助送醫。警方封鎖現場採證，現場血跡斑斑，鄰居與家屬驚恐不已。

警方表示，案發動機及過程仍需進一步釐清，案件將朝傷害罪嫌偵辦，待陳男與其他傷者傷勢穩定後，再進行偵訊及責任歸屬調查。

▲台南新營發生驚悚家暴案。（圖／民眾提供）

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
防止老人受虐，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
財產給妻全沒了！丈夫「假離婚成真」被趕出門
《陽光女子合唱團》一開始「整廳只有3觀眾」　逆勢狂飆6.5億
快訊／今彩539頭獎狂開5注　獎落4縣市
快訊／大樂透槓龜！貳獎一注獨得
快訊／台南驚傳家暴濺血！男持刀刺殺妻、小舅子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南新營驚悚家暴！男持刀刺小舅子毆妻再自殘　3人送醫

基隆攔車北市動手！持刀狠踹運將劫財奪車　2惡煞遭收押

桃園長照悲劇...87歲老父將身障兒「推溪中棄屍」　檢方3萬交保

撞擊畫面曝光！台南毒駕拒檢狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫

恐嚇松山線持刀殺人！惡作劇男「多次謊報」身分曝光　警方將拘提

檢察總長淪有名無實！　劍青檢改拒盲目背書：應先整併二三審

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

快訊／南京三民、松山站驚傳攻擊威脅！大批警力進駐查證中

2高工生鞭炮塞青蛙嘴巴引爆！拍片PO網想當網紅...移送保七偵辦

快訊／台南貨車學區附近衝撞多部機車！又是毒駕...4童1女送醫

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

高雄男駕車擦撞小黃開溜　遭攔下急call子救駕...酒測0.6慘了

快訊／台南新營驚悚家暴！男持刀刺小舅子毆妻再自殘　3人送醫

基隆攔車北市動手！持刀狠踹運將劫財奪車　2惡煞遭收押

桃園長照悲劇...87歲老父將身障兒「推溪中棄屍」　檢方3萬交保

撞擊畫面曝光！台南毒駕拒檢狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫

恐嚇松山線持刀殺人！惡作劇男「多次謊報」身分曝光　警方將拘提

檢察總長淪有名無實！　劍青檢改拒盲目背書：應先整併二三審

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

快訊／南京三民、松山站驚傳攻擊威脅！大批警力進駐查證中

2高工生鞭炮塞青蛙嘴巴引爆！拍片PO網想當網紅...移送保七偵辦

快訊／台南貨車學區附近衝撞多部機車！又是毒駕...4童1女送醫

逸祥陪山豬父母過年暖哭網友　曝10年同苦兄弟情：只是做該做的事

快訊／今彩539頭獎初七狂開5注　獎落4縣市

評價兩極沒在怕！《功夫》狂破3500萬　王淨吐槽親媽「笑全場」

快訊／大樂透槓龜！貳獎一注獨得　獎落高雄

潘瑋柏把203萬LV硬箱當椅子坐　奢華箱為收藏唱盤與唱片而生

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

快訊／台南新營驚悚家暴！男持刀刺小舅子毆妻再自殘　3人送醫

《陽光女子合唱團》一開始「整廳只有3觀眾」　逆勢狂飆6.5億票房創奇蹟

有望對台先發的韓國王牌！郭彬熱身賽飆速155：要用表現回應稱號

基隆攔車北市動手！持刀狠踹運將劫財奪車　2惡煞遭收押

【說好的不見不散】柯基公園散步不見老朋友...孤零零地四處張望QQ

社會熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

即／松山線傳威脅訊息　大批警力進駐查證中

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

即／台南貨車衝撞多部機車　1大4小送醫

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

奥迪男自撞慘亡現場曝！飛上9m高架橋...車頭瞬間斬首

「天價拖吊車」跑到桃園　運機車2km索價5萬

桃園男遭87歲父「棄屍埔心溪」　檢相驗追死因

新莊女童墜17樓亡　校方啟動關懷機制

即／新莊12歲女童「墜落社區中庭」命危！送醫搶救中

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人回應了

更多熱門

相關新聞

撞擊畫面曝光！毒駕狂飆　5童傷送醫

撞擊畫面曝光！毒駕狂飆　5童傷送醫

台南市政府警察局第一分局23日執行毒品查緝勤務時，一名吳姓男子駕駛小貨車拒絕攔查並加速逃逸，最終在仁德區街頭發生嚴重車禍，波及多輛機車，共造成5名未成年傷者送醫。第一分局副分局長李沐宸晚間出面說明案情，指出駕駛經檢驗呈現毒品陽性反應，全案依相關罪嫌移送法辦。

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

年後求職潮啟動！台南就業中心首場徵才91職缺等你來卡位

年後求職潮啟動！台南就業中心首場徵才91職缺等你來卡位

2高工生鞭炮塞青蛙嘴巴引爆　拍片PO網想當網紅惹眾怒

2高工生鞭炮塞青蛙嘴巴引爆　拍片PO網想當網紅惹眾怒

即／台南貨車衝撞多部機車　1大4小送醫

即／台南貨車衝撞多部機車　1大4小送醫

關鍵字：

家暴台南新營刀傷救護影音

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

即／松山線傳威脅訊息　大批警力進駐查證中

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

館長下跪！求讓486先生捐3億元

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面