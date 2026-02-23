基隆攔車北市動手！持刀狠踹運將劫財奪車　2惡煞遭收押

記者黃宥寧／台北報導

可惡！41歲林姓、47歲王姓男子22日凌晨自基隆攔計程車上車，行經北市大同區時竟持刀強盜55歲游姓司機，得手現金3萬5000元後駕車逃逸再棄車，南下台中躲藏。警方循線查獲2人，當場起獲剩餘贓款1萬5300元。士林地檢署23日複訊認2人涉犯強盜等重罪，犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，向士院聲請羈押獲准。

2嫌22日凌晨4時許在基隆攔車，要求游姓運將開往北市大同區。未料抵達行經長安西路時，2人竟亮出刀威嚇，逼迫游男交出皮夾，過程中雙方發生拉扯，游男被強行拖出車外。

網路隨後流出案發畫面，只見游姓司機被趕出車外，仍痛苦哀嚎懇求對方不要將車開走，所幸路人第一時間上前協助，將他拉離車旁，才未讓傷害進一步擴大。

▼2惡徒持刀踹運將奪3萬5遭收押。（圖／記者黃宥寧翻攝）

2嫌隨即駕駛計程車逃逸，將司機棄置現場。大同分局於清晨5時17分接獲報案後成立專案小組，調閱沿線監視器，發現遭搶車輛棄置於新北三重區中興橋旁。2人隨後轉搭客運南下台中，企圖製造斷點逃逸。

警方掌握行蹤後南下追緝，於案發約10小時，在台中市綠川西街一帶某網咖內查獲林、王2人，並起出剩餘贓款1萬5300元及手機等證物。全案依強盜、傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲計程車作為證物亦須配合司法程序暫時扣押。（圖／記者黃宥寧攝）

重大刑案組主任檢察官劉東昀23日複訊後，認2人手段兇狠，且案發後迅速跨縣市逃逸，有逃亡之虞，向士林地院聲請羈押禁見獲准。

據了解，游姓司機遭搶的3萬5000元為近日辛苦跑車所得，如今不僅身體受傷，計程車作為證物亦須配合司法程序暫時扣押，生計受到影響。年節才剛過卻遇橫禍，令人相當不捨。