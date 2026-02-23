　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

18:58恐嚇來電掀警戒！揚言捷運南京三民站上車砍人　北捷緊急說明

▲▼捷運驚傳「持刀隨機殺人」恐嚇！指名南京三民站上車　警急鎖定犯嫌。（圖／網友zhishannn3_、x_2iang2提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲捷運驚傳「持刀隨機殺人」恐嚇！指名南京三民站上車，大批警力衝入捷運站。（圖／網友zhishannn3_、x_2iang2提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者張君豪、董美琪／台北報導

台北市今（23日）傍晚發生捷運恐嚇事件。警方表示，晚間6時58分接獲通報，有男子來電聲稱將在捷運車廂內持刀攻擊，還揚言自南京三民站上車後沿線隨機行凶，捷運系統隨即啟動應變機制。

依台北大眾捷運股份有限公司說明，晚間6時57分及7時7分，文湖線行控中心透過客服機器人接獲危安訊息，第一時間檢視相關列車畫面，確認車廂內並無異常狀況，也未發現可疑旅客滯留，同步通報110及捷運警察隊到場協助。

▲南京三民、松山站驚傳攻擊威脅。（圖／記者黃彥傑攝）

▲南京三民、松山站驚傳攻擊威脅。（圖／記者黃彥傑攝）

▲南京三民、松山站驚傳攻擊威脅。（圖／記者黃彥傑攝）

北市警松山分局偵查隊隊長陳志峯表示，今晚接獲台北捷運公司轉報，有民眾揚言涉及恐嚇、危害公共安全，立即調派警力趕赴松山站，並逐節清查列車車廂，現場未發現有人受傷，也未查獲刀械或其他危險物品，整體秩序維持正常。

警方隨後向捷運局行控中心及捷運警察隊比對報案資料，發現該通報門號過去已有多次虛報紀錄。全案目前已鎖定特定對象，將依涉嫌恐嚇危害安全罪方向偵辦，並持續追查相關責任。

警方與捷運公司共同呼籲，切勿以電話或其他方式散布危害公共安全的不實訊息，相關行為恐涉刑法恐嚇公眾罪或妨害社會秩序等罪責，將依法究辦，以確保大眾運輸環境安全。

▼南京三民、松山站驚傳攻擊威脅。（民眾授權提供）

財產給妻全沒了！丈夫「假離婚成真」被趕出門
《陽光女子合唱團》一開始「整廳只有3觀眾」　逆勢狂飆6.5億
快訊／今彩539頭獎狂開5注　獎落4縣市
快訊／大樂透槓龜！貳獎一注獨得
快訊／台南驚傳家暴濺血！男持刀刺殺妻、小舅子

有工作、有伴侶30歲後焦慮感卻加劇　研究發現年輕時笑容影響幸福感

下班、上學通勤時間長很憂鬱　日本研究：超過1小時風險增1.6倍

春節剩菜恐致癌！　醫示警：反覆加熱這類最危險

春節連假「國道壅塞減6%」　高公局：事故平均14分鐘排除

年後開工心好累？視訊背景「選這款」竟是壓力大！從背景看透你的職場真面目

台派咖啡店遭出征「網洗1星負評」！老闆高EQ回應：理性討論

後天起北東濕涼　周末雨區擴大「高山有望迎雪」

衝迪士尼必買髮箍「帶回家卻不知能幹嘛」　網給答案：心情好好

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

高雄男駕車擦撞小黃開溜　遭攔下急call子救駕...酒測0.6慘了

逸祥陪山豬父母過年暖哭網友　曝10年同苦兄弟情：只是做該做的事

評價兩極沒在怕！《功夫》狂破3500萬　王淨吐槽親媽「笑全場」

快訊／大樂透槓龜！貳獎一注獨得　獎落高雄

潘瑋柏把203萬LV硬箱當椅子坐　奢華箱為收藏唱盤與唱片而生

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

快訊／台南新營驚悚家暴！男持刀刺小舅子毆妻再自殘　3人送醫

《陽光女子合唱團》一開始「整廳只有3觀眾」　逆勢狂飆6.5億票房創奇蹟

有望對台先發的韓國王牌！郭彬熱身賽飆速155：要用表現回應稱號

基隆攔車北市動手！持刀狠踹運將劫財奪車　2惡煞遭收押

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

恐嚇松山線持刀殺人！警方鎖定惡作劇男身分曝光

恐嚇松山線持刀殺人！警方鎖定惡作劇男身分曝光

台北市今（23日）傍晚6時58分，捷運局接獲一通恐嚇電話，一名男子揚言將在捷運松山線發動持刀攻擊，並聲稱會自南京三民站上車，沿線隨機殺人，引發捷運系統高度警戒。警方事後電信反查，已鎖定惡作劇犯嫌身分，將由松山警方進行後續拘提行動。

自封下一個張文　24歲男嘴秋下場曝

自封下一個張文　24歲男嘴秋下場曝

搭捷運「阿嬤突拍肩問1句」！外國人傻眼了

搭捷運「阿嬤突拍肩問1句」！外國人傻眼了

為何北捷地圖「北方不一定在上」？德國在台協會超困惑　網曝貼心設計

為何北捷地圖「北方不一定在上」？德國在台協會超困惑　網曝貼心設計

北捷地圖為何不是北方在上？內行揭關鍵原因

北捷地圖為何不是北方在上？內行揭關鍵原因

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

即／松山線傳威脅訊息　大批警力進駐查證中

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

館長下跪！求讓486先生捐3億元

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

