18:58恐嚇來電掀警戒！揚言捷運南京三民站上車砍人　北捷緊急說明

▲捷運驚傳「持刀隨機殺人」恐嚇！指名南京三民站上車，大批警力衝入捷運站。（圖／網友zhishannn3_、x_2iang2提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者張君豪、董美琪／台北報導

台北市今（23日）傍晚發生捷運恐嚇事件。警方表示，晚間6時58分接獲通報，有男子來電聲稱將在捷運車廂內持刀攻擊，還揚言自南京三民站上車後沿線隨機行凶，捷運系統隨即啟動應變機制。

依台北大眾捷運股份有限公司說明，晚間6時57分及7時7分，文湖線行控中心透過客服機器人接獲危安訊息，第一時間檢視相關列車畫面，確認車廂內並無異常狀況，也未發現可疑旅客滯留，同步通報110及捷運警察隊到場協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南京三民、松山站驚傳攻擊威脅。（圖／記者黃彥傑攝）



北市警松山分局偵查隊隊長陳志峯表示，今晚接獲台北捷運公司轉報，有民眾揚言涉及恐嚇、危害公共安全，立即調派警力趕赴松山站，並逐節清查列車車廂，現場未發現有人受傷，也未查獲刀械或其他危險物品，整體秩序維持正常。

警方隨後向捷運局行控中心及捷運警察隊比對報案資料，發現該通報門號過去已有多次虛報紀錄。全案目前已鎖定特定對象，將依涉嫌恐嚇危害安全罪方向偵辦，並持續追查相關責任。

警方與捷運公司共同呼籲，切勿以電話或其他方式散布危害公共安全的不實訊息，相關行為恐涉刑法恐嚇公眾罪或妨害社會秩序等罪責，將依法究辦，以確保大眾運輸環境安全。

▼南京三民、松山站驚傳攻擊威脅。（民眾授權提供）

