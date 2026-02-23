桃園長照悲劇...87歲老父將身障兒「推溪中棄屍」　檢方3萬交保

▲桃園蘆竹埔心溪驚傳棄屍案。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市蘆竹區22日發生駭人棄屍案，87歲黃姓老父因將60歲、患有小兒麻痺的黃姓兒子遺體棄置埔心溪，遭檢方依遺棄屍體罪諭令3萬元交保。警方指出，黃父21日晚間發現兒子病逝後，慌亂之下獨自以推車將遺體運至住家附近大新二號橋，推入溪中棄置，隔日黃男弟弟返家發現哥哥不見，追問父親後才揭露真相。

家庭背景與照護壓力

據了解，黃男自幼罹患小兒麻痺，行動不便、生活無法自理，長年由父親照料。黃男母親早年過世後，父子相依為命；家中共有四名兄弟，其餘手足多未同住，但偶爾會回來探望。家屬指出，黃父年事已高，疑似患有失智症，平時獨自照顧黃男，長年承受照護壓力。

警方調查指出，黃父起初謊稱黃男已火化處理，但經家屬追問後才坦承真相。警方前往埔心溪畔搜尋，果真找到黃男遺體，初步勘驗發現死者衣著完整、無明顯外傷。黃父疑似因慌亂、不知如何處理後事，才做出棄屍行為。警方訊問後認為其涉犯遺棄屍體罪，以3萬元交保。

▲桃園地檢署。（圖／資料照片）

檢方相驗與後續司法程序

桃園地檢署檢察官於23日下午率法醫相驗黃男遺體，家屬包括弟弟、弟媳及老父親皆到場。檢方表示，死者尚無明顯外傷，將擇期解剖確認死因，釐清是否涉及其他因素。檢警將持續調查案情，確保司法程序完整。

黃男弟弟表示，父親年邁且反應不佳，一開始說詞閃爍，家人聽到真相後既震驚又心疼老父親，但對黃男失蹤仍感哀痛。