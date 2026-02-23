恐嚇松山線持刀殺人！惡作劇男「多次謊報」身分曝光　警方將拘提

▲南京三民、松山站驚傳攻擊威脅。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、張君豪、閔文昱／台北報導

台北市今（23日）傍晚6時58分，捷運局接獲一通恐嚇電話，一名男子揚言將在捷運松山線發動持刀攻擊，並聲稱會自南京三民站上車，沿線隨機殺人，引發捷運系統高度警戒。警方事後電信反查，已鎖定惡作劇犯嫌身分，將由松山警方進行後續拘提行動。

捷運行控中心獲報後，立即通報警方並調度列車停靠於松山站，捷運警察隊與北市警局松山分局隨即出動大批警力、警消人員到場處置，逐一清查列車及各車廂情形，現場一度可見員警手持盾牌進入站體並管制月台動線，氣氛緊張。

警方表示，經全面搜索後，未發現民眾受傷，也未查獲任何刀械或危險物品，現場秩序很快恢復正常。進一步追查發現，該名來電者並未出現在捷運站內，且恐嚇電話的訊號位置不在台北市，也不在松山區，與其說法明顯不符。

捷運警察隊指出，已依歹徒致電捷運局的電話紀錄進行電信反查與分析，鎖定撥打惡作劇電話的男子身分，並將相關資料彙整移交松山警方，後續將依法進行拘提與偵辦。警方也查出，該名犯嫌持有身心障礙手冊，相關情況將一併納入後續司法程序中釐清。

警方強調，該名男子疑似過去即有多次謊報紀錄，惡意揚言危害大眾運輸安全，已造成社會恐慌並耗費大量警政、消防資源，行為恐涉刑法妨害社會秩序等罪責，將依法嚴正究辦。警方也呼籲民眾，切勿以任何方式謊報公共安全事件，以免觸法。