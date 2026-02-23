　
地方 地方焦點

春節收假疏運落幕　金門聯合候補機制發揮功效

▲▼金門春節聯合候補機制發揮功效，收假疏運順利落幕。（圖／民眾提供）

▲金門春節聯合候補機制發揮功效，收假疏運順利落幕。（圖／民眾提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門航空站設立的「115年春節聯合候補櫃檯」於今（23）日完成階段性任務，為期三天的春節收假疏運順利落幕。在民航局金門航空站統籌下，結合陳玉珍立委服務處及金門縣政府協助調度，成功協助大量返鄉與往來旅客順利返台。

此次聯合候補機制，主要協助春節返鄉人潮、旅客順利返台。縣府觀光處除在現場支援候補作業，也貼心準備礦泉水與糖果，並設置優先席座位區，提供老弱婦孺等有需求旅客休息，讓候補過程更為順暢與溫馨。

金門航空站主任林義勇表示，自2月18日（大年初二）起至今日止，單向疏運人次約2萬8千人。2月21日至23日聯合候補櫃檯各航線共登記候補1,880人，截至今日下午14時，已成功補位1,160人，其中台北690人、台中306人、嘉義2人、台南3人、高雄159人。

▲▼金門春節聯合候補機制發揮功效，收假疏運順利落幕。（圖／民眾提供）

林義勇指出，今年春節期間天候穩定，雖然航班班班客滿，但均能正常起降，整體空中運輸順暢。除原訂正班機與加班機外，因應現場候補人潮，期間另加開金門往台北臨時加班民航機3架次，並協調國防部支援軍機7架次（台北4架次、台中2架次、高雄1架次），有效紓解候補壓力。

林義勇也感謝縣府團隊、地方各界、航空公司、地勤業者及航警所等單位全力投入，工作人員自清晨6時30分起輪班服務，直到航班結束才返家休息，齊心完成春節疏運任務。

金門航空站表示，航站聯合候補系統自104年1月啟用以來，累計查詢人次已突破1,300萬。平日採聯合登記、各家候補模式，春節與霧季則啟動聯合補位機制，並透過第四台轉播及官網推播即時資訊，讓候補流程更加公開透明、便利高效。

春節收假疏運落幕　金門聯合候補機制發揮功效

