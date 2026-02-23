撞擊畫面曝光！台南毒駕拒檢狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫

記者林東良、董美琪／台南報導

台南市政府警察局第一分局23日執行毒品查緝勤務時，一名吳姓男子駕駛小貨車拒絕攔查並加速逃逸，最終在仁德區街頭發生嚴重車禍，波及多輛機車，共造成5名未成年傷者送醫。第一分局副分局長李沐宸晚間出面說明案情，指出駕駛經檢驗呈現毒品陽性反應，全案依相關罪嫌移送法辦。

▲▼驚悚畫面曝光！台南毒駕失控衝撞路口，5童受傷。（圖／記者林東良翻攝）



警方指出，當日下午4時許接獲毒品相關情資，隨即前往仁德區中山路一帶布署查緝。過程中發現吳姓男子駕駛藍色自小貨車行經現場，且出現交通違規情形，員警依法開啟警示燈與警笛示意停車。

不料吳男未配合受檢，反而踩油門加速逃離，沿途在社區巷道高速穿梭，甚至多次跨越雙黃線逆向行駛，行徑危險。追逐過程中險象環生。

約下午5時18分，吳男行經仁德區義林五街與義林一街口時，疑似未減速並闖紅燈，與一輛橫向駛入路口的車輛發生猛烈碰撞，衝擊力道強烈，貨車車斗內物品噴飛散落，並波及多部機車，現場一片混亂。

▲▼台南貨車不明原因衝撞多部機車 4童、1女送醫搶救。（圖／記者林東良翻攝）



消防局接獲報案後，於5時23分派遣救護人員抵達，合計出動6車12人前往救援，由仁德分隊副中隊長指揮處置。由於傷者人數較多，現場一度增派救護資源支援。至5時50分，全數傷者完成送醫。

警方說明，本次事故共有5名未成年傷者送醫治療，所幸經初步評估皆意識清楚。包括：

5歲黃姓男童，頭部撕裂傷，送成大醫院；

11歲楊姓女童，頭部撕裂傷，送成大醫院；

13歲黃姓少女，身體不適，送台南新樓醫院；

另名13歲黃姓少女，身體不適，送成大醫院；

4歲方姓女童，右手臂疼痛，送成大醫院。

警方後續對吳姓駕駛進行檢測，尿液呈毒品陽性反應，並在車內查獲依託咪酯煙彈1枚（俗稱喪屍煙彈）。全案依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

第一分局呼籲，民眾切勿心存僥倖從事毒品相關違法行為，更不得於施用毒品後駕駛車輛，以免危及自身及他人生命安全。警方將持續強化查緝與取締作為，維護市民安全。