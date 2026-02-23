年後求職潮啟動！台南就業中心首場徵才　91職缺等你來卡位

▲台南就業中心舉辦開春首場現場徵才活動，釋出91個工作機會。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

年後轉職潮升溫，搶工作也要搶先機！台南就業中心將於2月24日（星期三）下午2時至4時，在東區衛民街19號3樓會議室舉辦開春首場「2026萬馬奔騰，迎薪納福」現場徵才活動，邀集4家企業釋出91個職缺，陪伴求職者為新年度職涯開好局。前20名到場民眾還可獲得開春紅包，象徵喜氣開運、求職順利。

本次徵才活動集結三商家購（美廉社）、特力屋（台南文賢店）、台南大員皇冠假日酒店及統一實業等企業，產業橫跨零售服務、居家生活、觀光旅宿與製造領域，提供多元選擇。

91職缺一次看 正職、兼職通通有

徵才項目包含門市人員、儲備幹部、營業銷售專員、客服收銀專員、特力屋管家、公清服務員、房務部辦事員、餐務員、工程部技術員（含木工）、房務員與餐飲服務人員（正兼職）、以及生產技術員、包裝技術員、品管人員、工務人員、機電儲備幹部、廢水處理人員與職安管理員等。無論是想穩定就業、轉換跑道，或尋找彈性工時機會，都能在現場與企業面對面交流，提高媒合效率。

中高齡與婦女再就業 最高補助6萬元

台南就業中心主任洪儷瑋表示，新春象徵嶄新開始，透過實體徵才活動讓求職者直接了解工作內容與發展方向，能有效提升錄取機會。針對中高齡者與想重返職場的婦女，勞動部提供「五五就業促進獎勵」及「婦女再就業計畫」，年滿55歲以上或45歲以上依法退休、或因家庭因素離開職場的婦女，經公立就業服務機構推介就業，最高可領6萬元獎助金，鼓勵順利回歸職場。

有意參加者可電洽台南就業中心（06-2371218），或至「台灣就業通」網站查詢更多職缺資訊，也可撥打免付費專線0800-777-888，由專人提供諮詢服務。

新年開工，與其觀望，不如出發。工作機會已到位，下一步，就看你是否願意為自己按下開始鍵。