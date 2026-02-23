　
    • 　
>
政治

互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

▲▼民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者李毓康攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨團新會期幹部改選預計明日登場，總召一職將由現任總召柯建銘和新系立委蔡其昌爭奪，在柯建銘邀集下，2人和已登記參選書記長的立委范雲，加上現任幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜於今（23日）中午會面。不過，據了解，協商結果並不樂觀，因為兩人都有擔任總召的意願。

民進黨團幹部選舉明登場，民進黨團今日上午正式發出開會通知，祭出「強制動員令」要求全員出席明日上午10時30分的黨團會議。由於本屆總召選舉罕見出現競爭局面，由立委蔡其昌挑戰現任總召柯建銘，結果預計明日揭曉。

▲▼中華職棒明星對抗賽宣告記者會，中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

據了解，在柯建銘邀集下，柯建銘與蔡其昌於今（23日）中午會面進行協調，並由現任幹部鍾佳濱、陳培瑜見證。另因僅有范雲登記參選書記長，因此也有邀請范雲到場。

不過，對於總召協商結果，綠營人士坦言，並不樂觀，因為據悉因為兩人都有擔任總召的意願。在兩人都有意願參選的情況下，若是蔡其昌當選，柯建銘問題需號召更大的勢力解決，例如是否應由院級人士進行協調處理。

該人士指出，由於黨團幹部改選歷屆都是屬於共識決形式，只有去年較特殊出現投票，因此明日一定是不具名投票，因為在人少的情況下，具名投票會非常尷尬。

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

民進黨團幹部改選！　蔡其昌、柯建銘總召大戰預計明10:30開打

民進黨團幹部改選！　蔡其昌、柯建銘總召大戰預計明10:30開打

立法院新會期明天開議，民進黨團幹部改選引發外界關注，黨團今（23日）正式發出開會通知，祭出「強制動員令」要求全員出席明日上午10時30分的黨團會議。由於本屆總召選舉罕見出現競爭局面，由立委蔡其昌挑戰現任總召柯建銘，結果預計明日揭曉；此外，會議也將一併處理新會期施政總質詢及委員參加委員會等重要議程。

人氣爆棚！民眾排隊搶領「台灣尚勇」福袋　蔡其昌大讚蘇巧慧會做事

人氣爆棚！民眾排隊搶領「台灣尚勇」福袋　蔡其昌大讚蘇巧慧會做事

中華隊年初三開練　蔡其昌來發紅包

中華隊年初三開練　蔡其昌來發紅包

蕭美琴隨扈穿貓帽T吸睛！　網嗨TAG蔡其昌：會長麻煩了

蕭美琴隨扈穿貓帽T吸睛！　網嗨TAG蔡其昌：會長麻煩了

蔡其昌邀六隊球星圍爐過年

蔡其昌邀六隊球星圍爐過年

