互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

記者詹詠淇／台北報導

民進黨團新會期幹部改選預計明日登場，總召一職將由現任總召柯建銘和新系立委蔡其昌爭奪，在柯建銘邀集下，2人和已登記參選書記長的立委范雲，加上現任幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜於今（23日）中午會面。不過，據了解，協商結果並不樂觀，因為兩人都有擔任總召的意願。

民進黨團幹部選舉明登場，民進黨團今日上午正式發出開會通知，祭出「強制動員令」要求全員出席明日上午10時30分的黨團會議。由於本屆總召選舉罕見出現競爭局面，由立委蔡其昌挑戰現任總召柯建銘，結果預計明日揭曉。

據了解，在柯建銘邀集下，柯建銘與蔡其昌於今（23日）中午會面進行協調，並由現任幹部鍾佳濱、陳培瑜見證。另因僅有范雲登記參選書記長，因此也有邀請范雲到場。

不過，對於總召協商結果，綠營人士坦言，並不樂觀，因為據悉因為兩人都有擔任總召的意願。在兩人都有意願參選的情況下，若是蔡其昌當選，柯建銘問題需號召更大的勢力解決，例如是否應由院級人士進行協調處理。

該人士指出，由於黨團幹部改選歷屆都是屬於共識決形式，只有去年較特殊出現投票，因此明日一定是不具名投票，因為在人少的情況下，具名投票會非常尷尬。