熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

記者曾羿翔／綜合報導



台南一名女子小梅（化名）透過交友軟體結識阿強（化名），雙方相約見面飲酒，未料卻演變成刑案。阿強先替小梅承租台南市一處日租套房安置行李，隨後一同前往酒吧聚會。小梅因酒力不勝，在友人與阿強陪同下返回住處休息，原以為能安穩入睡，卻在深夜遭對方侵入房間性侵。

凌晨擅闖房門 趁酒醉熟睡施暴

判決指出，案發當日凌晨，阿強在眾人離開後，持磁扣自行開門進入套房。當時小梅已陷入熟睡，無法即時反應。阿強趁其意識不清時強行發生性行為。小梅驚醒後，發現被對方壓在身上，當下立即試圖推開對方，但阿強仍持續侵犯。

試圖報警遭阻 身體多處受傷

事後小梅欲尋手機求助並報警，阿強為阻止其行動，多次拉扯並將她推倒在床鋪及地面，造成手部、膝部與上臂等多處挫傷與瘀傷。直到凌晨4時許，小梅趁隙取回手機對外求助，阿強見情勢不利後離開現場。小梅隨後報警並前往醫院驗傷。

醫院採證驗出DNA 刑事判刑8年6月定讞

醫院採集小梅內褲、外陰部與陰道深部檢體，均驗出與阿強相符的DNA。檢方依侵入住宅強制性交罪起訴，一審判處有期徒刑8年6月。阿強提起上訴，二審駁回，上開刑期定讞。

民事求償150萬 法院判賠100萬元

小梅另提起刑事附帶民事訴訟，請求精神慰撫金150萬元。法院審酌雙方身分、經濟狀況、侵害情節及小梅身心受創程度，認定阿強行為已嚴重侵害其性自主權與人格權，判決應賠償100萬元，並自114年6月17日起按年息5%計算利息。其餘請求則予以駁回。

法院：性自主權受法律保障 違反意願即屬違法

判決指出，雙方為初次見面，阿強利用小梅酒醉狀態侵害其性自主決定權，且在對方明確拒絕後仍持續施暴並阻止報警，情節重大。法院強調，性自主權為法律保障之人格法益，任何違反他人意願之性行為，均應負刑事與民事責任。



