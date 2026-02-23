　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（取自圖／123RF）

▲台南惡狼深夜闖入日租套房對女子伸出狼爪。（示意圖／123RF）

記者曾羿翔／綜合報導

台南一名女子小梅（化名）透過交友軟體結識阿強（化名），雙方相約見面飲酒，未料卻演變成刑案。阿強先替小梅承租台南市一處日租套房安置行李，隨後一同前往酒吧聚會。小梅因酒力不勝，在友人與阿強陪同下返回住處休息，原以為能安穩入睡，卻在深夜遭對方侵入房間性侵。

凌晨擅闖房門　趁酒醉熟睡施暴

判決指出，案發當日凌晨，阿強在眾人離開後，持磁扣自行開門進入套房。當時小梅已陷入熟睡，無法即時反應。阿強趁其意識不清時強行發生性行為。小梅驚醒後，發現被對方壓在身上，當下立即試圖推開對方，但阿強仍持續侵犯。

試圖報警遭阻　身體多處受傷

事後小梅欲尋手機求助並報警，阿強為阻止其行動，多次拉扯並將她推倒在床鋪及地面，造成手部、膝部與上臂等多處挫傷與瘀傷。直到凌晨4時許，小梅趁隙取回手機對外求助，阿強見情勢不利後離開現場。小梅隨後報警並前往醫院驗傷。

醫院採證驗出DNA　刑事判刑8年6月定讞

醫院採集小梅內褲、外陰部與陰道深部檢體，均驗出與阿強相符的DNA。檢方依侵入住宅強制性交罪起訴，一審判處有期徒刑8年6月。阿強提起上訴，二審駁回，上開刑期定讞。

民事求償150萬　法院判賠100萬元

小梅另提起刑事附帶民事訴訟，請求精神慰撫金150萬元。法院審酌雙方身分、經濟狀況、侵害情節及小梅身心受創程度，認定阿強行為已嚴重侵害其性自主權與人格權，判決應賠償100萬元，並自114年6月17日起按年息5%計算利息。其餘請求則予以駁回。

法院：性自主權受法律保障　違反意願即屬違法

判決指出，雙方為初次見面，阿強利用小梅酒醉狀態侵害其性自主決定權，且在對方明確拒絕後仍持續施暴並阻止報警，情節重大。法院強調，性自主權為法律保障之人格法益，任何違反他人意願之性行為，均應負刑事與民事責任。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣大廠發布重訊：將終止上市！　成為台達電100%子公司
快訊／大樂透1億頭獎開獎！6碼全中直接退休
撞擊畫面！毒駕狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫
恐嚇松山線持刀殺人！男身分曝光　警將拘提
互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞擊畫面曝光！台南毒駕拒檢狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫

恐嚇松山線持刀殺人！惡作劇男「多次謊報」身分曝光　警方將拘提

檢察總長淪有名無實！　劍青檢改拒盲目背書：應先整併二三審

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

快訊／南京三民、松山站驚傳攻擊威脅！大批警力進駐查證中

2高工生鞭炮塞青蛙嘴巴引爆！拍片PO網想當網紅...移送保七偵辦

快訊／台南貨車學區附近衝撞多部機車！又是毒駕...4童1女送醫

喪屍毒駕撞前車側翻畫面曝　17歲YouBike少年衰遭波及倒地受傷

北車持刀男趴趴走畫面曝　落網辯「忘記為什麼要拿刀出來」

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭：媽媽真的做錯了

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

撞擊畫面曝光！台南毒駕拒檢狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫

恐嚇松山線持刀殺人！惡作劇男「多次謊報」身分曝光　警方將拘提

檢察總長淪有名無實！　劍青檢改拒盲目背書：應先整併二三審

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

快訊／南京三民、松山站驚傳攻擊威脅！大批警力進駐查證中

2高工生鞭炮塞青蛙嘴巴引爆！拍片PO網想當網紅...移送保七偵辦

快訊／台南貨車學區附近衝撞多部機車！又是毒駕...4童1女送醫

喪屍毒駕撞前車側翻畫面曝　17歲YouBike少年衰遭波及倒地受傷

北車持刀男趴趴走畫面曝　落網辯「忘記為什麼要拿刀出來」

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭：媽媽真的做錯了

快訊／大樂透1億頭獎開獎！6碼全中直接退休　春節紅包還沒送完

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

小S女兒Lily倫敦街頭秀鉛筆腿　赴時裝周將和潤娥一起看BURBERRY秀

春節收假疏運落幕　金門聯合候補機制發揮功效

台灣大廠發布重訊：將終止上市！　成為台達電100%子公司

撞擊畫面曝光！台南毒駕拒檢狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫

恐嚇松山線持刀殺人！惡作劇男「多次謊報」身分曝光　警方將拘提

《甄嬛》9大經典金句台詞！播出15年仍是最神宮鬥劇　網奉：人生導師

專訪／老婆問：愛星爺還是我？田啟文吐心聲　無奈成「演藝圈送行者」惹鼻酸

檢察總長淪有名無實！　劍青檢改拒盲目背書：應先整併二三審

《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺

社會熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

即／松山線傳威脅訊息　大批警力進駐查證中

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

即／台南貨車衝撞多部機車　1大4小送醫

奥迪男自撞慘亡現場曝！飛上9m高架橋...車頭瞬間斬首

「天價拖吊車」跑到桃園　運機車2km索價5萬

桃園男遭87歲父「棄屍埔心溪」　檢相驗追死因

新莊女童墜17樓亡　校方啟動關懷機制

即／新莊12歲女童「墜落社區中庭」命危！送醫搶救中

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人回應了

遭控賣瘦瘦針詐財　九頭身網紅假援交黑歷史曝

更多熱門

相關新聞

年後求職潮啟動！台南就業中心首場徵才91職缺等你來卡位

年後求職潮啟動！台南就業中心首場徵才91職缺等你來卡位

年後轉職潮升溫，搶工作也要搶先機！台南就業中心將於2月24日（星期三）下午2時至4時，在東區衛民街19號3樓會議室舉辦開春首場「2026萬馬奔騰，迎薪納福」現場徵才活動，邀集4家企業釋出91個職缺，陪伴求職者為新年度職涯開好局。前20名到場民眾還可獲得開春紅包，象徵喜氣開運、求職順利。

2高工生鞭炮塞青蛙嘴巴引爆　拍片PO網想當網紅惹眾怒

2高工生鞭炮塞青蛙嘴巴引爆　拍片PO網想當網紅惹眾怒

即／台南貨車衝撞多部機車　1大4小送醫

即／台南貨車衝撞多部機車　1大4小送醫

台南預售「創價」撐場面？　新營仍見2字頭呈K型化

台南預售「創價」撐場面？　新營仍見2字頭呈K型化

台南做工行善團赴關廟會勘啟動新春首場修繕

台南做工行善團赴關廟會勘啟動新春首場修繕

關鍵字：

台南性侵套房

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

館長下跪！求讓486先生捐3億元

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面