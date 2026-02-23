成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」　打造跨專業整合服務

▲成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」，提供跨專業整合服務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為回應神經多樣性兒童與家庭長期面臨的轉銜與支持需求，成大醫院小兒部23日正式成立「台灣神經多元發展中心」，並與加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作，引進國際臨床經驗，建構跨專業整合服務模式，提供學齡前至青少年階段的發展評估與支持。

中心成立獲謝南強博士與辛忠衡博士等人支持，順利完成建置。院方表示，神經多樣性（Neurodiversity）泛指在認知、行為與學習表現上呈現多元樣態的族群，包括自閉光譜症候群、注意力不足過動症及學習障礙等。這些特質往往在學齡後逐漸顯現，家庭需同時面對醫療照護、學校適應與社會資源銜接等挑戰。

延伸照護年齡層 成為家庭的支持後盾

成大醫院小兒部醫師陳俐文指出，目前早期療育服務多集中於0至6歲，孩子進入國小後，面臨更複雜的課業與人際互動需求，相關困難才逐漸浮現，但既有支持資源相對有限。成立「台灣神經多元發展中心」的初衷，在於延伸服務年齡層、強化專業銜接，陪伴孩子走過學齡前到青春期的重要階段，也讓家屬在徬徨時有清楚的依循與支持。

導入UCLA模式 建構跨專業合作架構

中心參考UCLA神經多元發展友善門診的服務模式與臨床經驗，整合醫療、心理、教育與社會資源，發展符合國內需求的整合式流程。主要服務包括：一、多專業團隊合作：結合兒科、兒童精神科、臨床心理師、語言治療師、特殊教育專業人員及社工師，共同評估與討論。二、整合式服務流程：提供一站式評估與諮詢，協助家庭釐清發展需求與資源運用方向。三、跨系統銜接：主動連結學校與社政單位，促進支持措施延續，減少轉銜落差。四．從「疾病治療」轉向「差異理解」。

院方強調，神經多樣性並非單純「疾病」需要被治癒，而是一種差異需要被理解與支持。許多孩子在幼兒期與一般孩童無異，但進入學齡後因社會情緒與學習需求改變而面臨挑戰，顯示支持系統應更具延續性與彈性。

陳俐文表示，醫療模式已不再侷限於「症狀治療」，而是轉向「支持發展」，透過跨領域整合，協助家庭建立長期支持網絡。未來中心將持續優化系統化服務流程，提供完整專業評估與諮詢，成為神經多樣性兒童與家庭的重要平台。

在理解中陪伴，在差異中看見可能。當社會多一分包容與支持，孩子便多一分自在綻放的空間。