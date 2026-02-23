　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」　打造跨專業整合服務

▲成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」，提供跨專業整合服務。（記者林東良翻攝，下同）

▲成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」，提供跨專業整合服務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為回應神經多樣性兒童與家庭長期面臨的轉銜與支持需求，成大醫院小兒部23日正式成立「台灣神經多元發展中心」，並與加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作，引進國際臨床經驗，建構跨專業整合服務模式，提供學齡前至青少年階段的發展評估與支持。

▲成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」，提供跨專業整合服務。（記者林東良翻攝，下同）

中心成立獲謝南強博士與辛忠衡博士等人支持，順利完成建置。院方表示，神經多樣性（Neurodiversity）泛指在認知、行為與學習表現上呈現多元樣態的族群，包括自閉光譜症候群、注意力不足過動症及學習障礙等。這些特質往往在學齡後逐漸顯現，家庭需同時面對醫療照護、學校適應與社會資源銜接等挑戰。

延伸照護年齡層　成為家庭的支持後盾

成大醫院小兒部醫師陳俐文指出，目前早期療育服務多集中於0至6歲，孩子進入國小後，面臨更複雜的課業與人際互動需求，相關困難才逐漸浮現，但既有支持資源相對有限。成立「台灣神經多元發展中心」的初衷，在於延伸服務年齡層、強化專業銜接，陪伴孩子走過學齡前到青春期的重要階段，也讓家屬在徬徨時有清楚的依循與支持。

▲成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」，提供跨專業整合服務。（記者林東良翻攝，下同）

導入UCLA模式　建構跨專業合作架構

中心參考UCLA神經多元發展友善門診的服務模式與臨床經驗，整合醫療、心理、教育與社會資源，發展符合國內需求的整合式流程。主要服務包括：一、多專業團隊合作：結合兒科、兒童精神科、臨床心理師、語言治療師、特殊教育專業人員及社工師，共同評估與討論。二、整合式服務流程：提供一站式評估與諮詢，協助家庭釐清發展需求與資源運用方向。三、跨系統銜接：主動連結學校與社政單位，促進支持措施延續，減少轉銜落差。四．從「疾病治療」轉向「差異理解」。

▲成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」，提供跨專業整合服務。（記者林東良翻攝，下同）

院方強調，神經多樣性並非單純「疾病」需要被治癒，而是一種差異需要被理解與支持。許多孩子在幼兒期與一般孩童無異，但進入學齡後因社會情緒與學習需求改變而面臨挑戰，顯示支持系統應更具延續性與彈性。

▲成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」，提供跨專業整合服務。（記者林東良翻攝，下同）

陳俐文表示，醫療模式已不再侷限於「症狀治療」，而是轉向「支持發展」，透過跨領域整合，協助家庭建立長期支持網絡。未來中心將持續優化系統化服務流程，提供完整專業評估與諮詢，成為神經多樣性兒童與家庭的重要平台。
在理解中陪伴，在差異中看見可能。當社會多一分包容與支持，孩子便多一分自在綻放的空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣大廠發布重訊：將終止上市！　成為台達電100%子公司
快訊／大樂透1億頭獎開獎！6碼全中直接退休
撞擊畫面！毒駕狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫
恐嚇松山線持刀殺人！男身分曝光　警將拘提
互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節收假疏運落幕　金門聯合候補機制發揮功效

年後求職潮啟動！台南就業中心首場徵才　91職缺等你來卡位

成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」　打造跨專業整合服務

新北福隆國際單車客路口迷航　瑞芳警「雙聲道」救援指引

金門縣府新春團拜　陳福海提「忠義誠信」拚幸福島嶼

毒駕滑手機遇警拒盤查　員警果斷破窗逮人

台東公立國中小營養午餐全面免費上路　饒慶鈴：嚴把食安關卡

春節前進太麻里福興宮　大武警強化防詐與交通安全宣導

李樹根夫婦再捐92萬元消防裝備　力挺鹿野救災量能升級

民眾黨嘉義新春大合體　柯文哲開金嗓高歌《世界第一等》

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

春節收假疏運落幕　金門聯合候補機制發揮功效

年後求職潮啟動！台南就業中心首場徵才　91職缺等你來卡位

成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」　打造跨專業整合服務

新北福隆國際單車客路口迷航　瑞芳警「雙聲道」救援指引

金門縣府新春團拜　陳福海提「忠義誠信」拚幸福島嶼

毒駕滑手機遇警拒盤查　員警果斷破窗逮人

台東公立國中小營養午餐全面免費上路　饒慶鈴：嚴把食安關卡

春節前進太麻里福興宮　大武警強化防詐與交通安全宣導

李樹根夫婦再捐92萬元消防裝備　力挺鹿野救災量能升級

民眾黨嘉義新春大合體　柯文哲開金嗓高歌《世界第一等》

快訊／大樂透1億頭獎開獎！6碼全中直接退休　春節紅包還沒送完

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

小S女兒Lily倫敦街頭秀鉛筆腿　赴時裝周將和潤娥一起看BURBERRY秀

春節收假疏運落幕　金門聯合候補機制發揮功效

台灣大廠發布重訊：將終止上市！　成為台達電100%子公司

撞擊畫面曝光！台南毒駕拒檢狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫

恐嚇松山線持刀殺人！惡作劇男「多次謊報」身分曝光　警方將拘提

《甄嬛》9大經典金句台詞！播出15年仍是最神宮鬥劇　網奉：人生導師

專訪／老婆問：愛星爺還是我？田啟文吐心聲　無奈成「演藝圈送行者」惹鼻酸

檢察總長淪有名無實！　劍青檢改拒盲目背書：應先整併二三審

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

地方熱門新聞

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

東石港口宮擲筊王連中12順杯贏百萬休旅車

宜蘭蟬聯道路考評第一名　6項大獎全拿

嘉義熱門燒肉店月薪破五萬仍缺工

星星之火足以燎原！永康營業場所角落起火亂丟菸蒂惹禍

桃園南門市場大火後重建完成　全面復業迎春節

赤崁曙光迎新篇成功國小新校舍啟用讓孩子安心學習、成功起飛

高雄超人力霸王小提燈限定2天免費領

開學首日拚防疫黃偉哲赴新民國小宣導「巡、倒、清、刷」

宜蘭長照3.0新制　出院當天居家服務就到家

金門警護童專案守護通學安全

王惠美任內最後一次主持新春團拜　感性謝鄉親

關中1357同學會相聚　結餘款捐助聖十字架療養院

旗山勞大瑜珈專班「在地開課」舒壓新選擇

更多熱門

相關新聞

再探台美投資貿易談判

再探台美投資貿易談判

我方根據美國公布所稱的「對等貿易協定」於美東時間2月12日在華府簽署。依照美國貿易總署（USTR）文件，雙邊貿易談判的產出是Agreement between the American Institute in Taiwan and the Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States on Reciprocal Trade between the United States of America and T

台灣不能誤判美國最高法院近日的關稅裁定

台灣不能誤判美國最高法院近日的關稅裁定

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

關鍵字：

成大醫院台灣神經

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

館長下跪！求讓486先生捐3億元

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面