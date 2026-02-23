新北福隆國際單車客路口迷航　瑞芳警「雙聲道」救援指引

▲春節遊台遇暖警！美籍單車客感動合影留念。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

春節連假期間，新北市福隆地區湧入大量走春人潮，不僅國內旅客前來踏青賞景，也吸引不少外籍旅人感受台灣濃厚的年節氛圍。新北市瑞芳警分局福隆分駐所員警於昨（22日）大年初六執行勤務時，主動關懷一名外籍單車旅客並提供雙語協助，展現台灣警察友善且專業的國民外交形象。

瑞芳警分局表示，福隆分駐所警員余碩哲與葉旻杰當日上午於福隆街口執行交通疏導勤務時，發現一名美籍旅客艾立克斯騎乘腳踏車於路口徘徊，神情略顯迷惘。由於該處車流頻繁，基於安全考量，員警立即主動上前關心，並引導其至福隆分駐所前安全區域了解情況，同時通知備勤警員林文洋到場協助。

經由具備外語能力的警員葉旻杰及值班警員吳佳韋以中、英文「雙聲道」溝通後，順利得知該名外籍旅客欲前往轄內熱門景點「舊草嶺隧道」體驗自行車騎乘。員警除詳細說明前往路線外，也提醒春節期間人車眾多，應注意交通安全及騎乘動線，確保旅程順利。

在清楚掌握方向後，艾立克斯對警方即時協助表達高度感謝，直言在異國旅行仍能感受到警方貼心照顧，讓人十分安心，並主動與員警合影留念，為此次台灣春節單車之旅留下難忘回憶。

瑞芳警分局長高繼鴻指出，春節期間除強化治安與交通疏導勤務外，也持續秉持「為民服務」精神，主動關懷來自世界各地的旅客，讓外國朋友在體驗華人春節熱鬧氛圍之際，同步感受台灣警察的專業與溫暖，為台灣留下良好國際印象。