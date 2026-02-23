谷愛凌代表中國挨轟！美財長批「出賣」　她回擊：像政治出氣包

▲美國財政部長貝森特公開批評谷愛凌代表中國出賽，直言這是「出賣」行為。（圖／新華社）



記者董美琪／綜合報導

滑雪名將谷愛凌因選擇代表中國出征奧運，而非以美國身分參賽，持續在美國政壇引發討論。繼副總統范斯公開評論後，美國財政部長貝森特近日也對此表態，直指她的決定形同「出賣」。

美國財長貝森特（Scott Bessent）20日登上福斯新聞節目《威爾凱恩秀》（The Will Cain Show）受訪時，談及谷愛凌代表中國出賽一事，語帶批評地表示，美國給予她良好的成長環境與資源，她卻選擇為美國最主要的競爭對手效力，這種行為可被視為「sold out」（出賣）。他並在談話中，將此情況與民主黨長期金主索羅斯相提並論。

貝森特在節目中說：「就像副總統之前提到的那位年輕奧運選手，美國並未虧待她，但她最後卻選擇轉向中國。美國過去也曾厚待索羅斯先生。」

他所指的是副總統范斯（JD Vance）稍早接受福斯新聞另一節目《瑪莎麥卡勒姆的故事》（The Story With Martha MacCallum）專訪時的說法。范斯在節目中指出，若有人在美國成長，享受教育制度與自由權利，他自然希望這些人能選擇替美國出賽。他也強調，自己會為認同自身是美國人的選手加油。

▲貝森特公開批評谷愛凌。（圖／路透）



針對相關評論，谷愛凌於19日作出回應。根據《今日美國報》報導，她對范斯的發言表示「受寵若驚」，並以輕鬆語氣回應：「謝謝你，JD，真貼心。」

她同時坦言，確實感受到自己彷彿成為某些美國政治勢力的情緒出口。谷愛凌表示，許多運動員本來就會代表不同國家參賽，但外界對她特別苛刻，與部分人士對中國的態度有關。她認為，有人將中國視為單一整體並抱持反感，因此才將焦點集中在她身上。

▲谷愛凌回應稱自己成為政治出氣包，還曾因參賽選擇收到死亡威脅。（圖／新華社）



谷愛凌也提到，自己的成績可能是爭議升溫的原因之一，「如果我沒有贏，或許就不會有這麼多聲音。不過這也無妨，每個人都有表達意見的自由。」

她過去曾透露，因為參賽選擇問題遭遇嚴重攻擊。谷愛凌在接受《The Athletic》訪問時表示，自己曾收到死亡威脅，住處還遭到破壞，甚至一度報警處理。她感嘆，身為一名22歲的年輕人，卻承受如此壓力，這些經歷不該由任何人面對。