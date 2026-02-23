2高工生鞭炮塞青蛙嘴巴引爆！拍片PO網想當網紅...移送保七偵辦

▲高工學生將鞭炮塞入青蛙口中引爆並拍片上網，引發社會譁然。（翻攝自網路）

記者林東良／台南報導

台南2名高工一年級學生，春節期間抓青蛙玩樂，竟將鞭炮塞進青蛙嘴中引爆，還在嬉鬧中拍下過程並上傳網路供人觀賞，引發網友與保育團體強烈譴責，相關影片曝光後掀起撻伐聲浪，外界質疑涉及虐待動物與違反野生動物保護法。

保育團體指出，除本次炸蛙事件外，涉案學生過去疑似也曾拍攝其他虐待小動物影片並上網張貼，擔心若未即時制止，恐再有動物受害，已向相關單位檢舉並赴學校表達抗議。

台南市農業局森林及自然保育科表示，已接獲檢舉並調閱影片，委請專家鑑定蛙類種類。經研判，被炸個體為「澤蛙」，屬一般類野生動物，雖非保育類，但仍涉及使用爆裂物方式獵捕或傷害野生動物，已將相關影片移送內政部警政署保安警察第七總隊，依《野生動物保護法》第19條規定偵辦。

據了解，謝姓與劉姓學生分別就讀台南2所高工，皆為新化區人。保育團體23日上午前往學校關切，其中劉姓學生原就讀學校表示，該生已轉學，但已協助轉知家長及現就讀學校。2名學生事後已將影片下架，並向校方表示知錯。

校方指出，已通知家長到校說明，並安排學生接受輔導，要求不得再犯，後續將依規定透過校安系統通報教育部國教署，說明處理情形。

依《野生動物保護法》第19條規定，獵捕野生動物不得使用炸藥或其他爆裂物等方法；若以禁止方式獵捕、宰殺保育類野生動物，可處6月以上5年以下有期徒刑，並得併科20萬元以上100萬元以下罰金。

相關單位呼籲，尊重生命、保護自然是基本公民素養，切勿因一時嬉鬧觸法。對於未成年學生，除依法處理外，也應透過教育與輔導，導正偏差行為，避免憾事重演。