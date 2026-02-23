　
生活

春節剩菜恐致癌！　醫示警：反覆加熱這類最危險

▲▼聚餐,親戚,走春,過年,年菜,婆媳,圍爐,鮭魚,甘蔗雞,蘿蔔糕,油飯,豬腳,獅子頭。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲過年剩菜若處理不當，恐對健康造成負擔。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾羿翔／綜合報導

農曆春節過後，冰箱裡堆滿一盒盒年菜成了不少家庭的日常風景。不過醫師提醒，反覆加熱與長時間冷藏的剩菜，可能暗藏營養流失與細菌孳生風險，若處理不當，恐對健康造成負擔。

水溶性維生素流失　加熱越多營養越少

西園醫院婦產科主治醫師邱筱宸近日發文指出，許多人認為只要放進冰箱就萬無一失，其實並非如此。首先，像維生素B群與維生素C等水溶性維生素，在高溫反覆加熱的過程中容易被破壞，食物雖然還在，營養價值卻大打折扣，最後可能只剩下熱量與部分纖維。

深綠蔬菜反覆加熱　恐生成亞硝胺

此外，我們常吃的深綠色蔬菜（過年常見的芥菜、菠菜與小白菜等，本身含有天然硝酸鹽，若保存時間過長或多次回溫，硝酸鹽可能在細菌作用下轉變為亞硝酸鹽；當亞硝酸鹽與食物中的胺類物質結合，便可能生成亞硝胺。這類致癌物質長期累積會增加罹患胃癌、腸癌等風險！

冷藏非萬靈丹　李斯特菌低溫仍可繁殖

除了化學變化，微生物風險同樣不可忽視。邱筱宸提醒，冷藏溫度約4°C，並不足以完全抑制李斯特菌生長。該菌可在低溫環境中繁殖，對長者、免疫力較弱族群與孕婦尤其危險，嚴重時甚至可能影響胎兒健康。

分裝加熱最安全　中心溫度須達75°C

至於如何安心處理剩菜？邱筱宸建議三大原則。第一，採取「分裝加熱」方式，每次僅加熱當餐份量，並確保食物中心溫度達到至少75°C，以降低細菌殘留風險，避免整鍋食物反覆退冰與回溫。第二，葉菜類儘量當餐食用完畢，若需保存，可優先選擇蘿蔔、南瓜或菇類等結構較穩定的食材。第三，復熱時可適度加入薑末或冷壓初榨橄欖油，補充抗氧化與抗發炎營養素。

新鮮食用為上策　避免反覆加熱

醫師也強調，新鮮蔬菜本身富含營養與有益成分，只要避免長時間冷藏與多次加熱，仍可安心食用。年節期間享用佳餚之餘，也別忽略正確保存與加熱方式，才能兼顧美味與健康。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

