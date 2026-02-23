喪屍毒駕撞前車側翻畫面曝　17歲YouBike少年衰遭波及倒地受傷

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區中正路昨（22日）下午，55歲陳姓男子駕駛小客車，疑因毒駕恍神，未注意車前狀況，追撞前方小客車後導致車身側翻，更波及路邊一名騎乘YouBike電動輔助自行車的17歲卓姓少年。警方到場後對陳男進行毒品快篩，竟呈現依托咪酯及安非他命陽性反應，隨即將他逮捕，訊後依毒品公共危險罪（毒駕）移送偵辦並依法扣車、牌照。

▼陳男毒駕追撞前方白色小客車後，側翻波及騎YouBike電動輔助自行車的卓姓少年 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天下午5時許，陳姓男子當時駕駛小客車沿中正路行駛，卻在毫無減速的情況下，從後方追撞49歲連姓男子駕駛的小客車。猛烈的撞擊力道，造成陳男的車子發生側翻，側翻的車體再波及右側正在騎YouBike電動輔助自行車的卓姓少年。卓男猝不及防被撞倒地，導致四肢多處擦挫傷，所幸經送醫後無生命危險。

樹林警分局獲報到場，經酒測陳、連2名小客車駕駛均為 0mg/L，但肇事的陳男神情異常，辯稱是「未注意車前狀況」才追撞。警方隨後對陳男實施唾液毒品快篩，檢測結果呈現安非他命及俗稱「喪屍毒」依托咪酯陽性反應。證實陳男根本是毒駕上路。警方當場依法開單舉發，並移置保管車輛及吊扣牌照，全案訊後依毒品罪及公共危險罪（毒駕）移送新北地方檢察署偵辦。

▼監視器拍下事故過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）