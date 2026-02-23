春節連假「國道壅塞減6%」　高公局：事故平均14分鐘排除

▲春節國道交通量與去年相近，壅塞比例卻下降。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假已於昨（22）日結束，高公局統計，今年春節國道整體交通量與去年相近，但在疏導措施與事故快速排除下，塞車情況較114年同期和緩，壅塞比例減少6%，事故件數也下降19%。

高公局表示，連假尖峰日初一至初六，國道全線雙向每日平均交通量為124.0百萬車公里（mvk），為平日年平均93mvk的1.3倍，與114年同期平均124.3mvk相近。初一至初六每日平均事故157件，較114年同期平均193件減少19%。

其中單日交通量部分，初一至初六每日雙向交通量介於106.0至131.2mvk之間。其中，南向交通量以初二66.0mvk最高，北向以初四72.3mvk最高；雙向交通量則以初三131.2mvk為最高，約為平日年平均的1.4倍。

國5雪山隧道車流微增 北向壅塞減少

壅塞比例方面，以每半小時行駛速率低於40公里路段與時段占比計算，初一至初六每日介於0.0%至5.5%，平均為3.2%，較114年同期平均3.4%減少0.2個百分點，降幅約6%。

國道5號部分，初一至初六雪山隧道每日平均交通量為7.7萬車次，為平日年平均的1.3倍，較114年同期7.6萬車次略增1%。國5南向尖峰日初一至初三實施石碇、坪林匝道封閉及精進式匝道儀控，整體路況大致正常；北向尖峰日初二至初五採高乘載管制及主線、匝道儀控措施，並配合多項公共運輸優先通行措施，北向壅塞比例較去年減少。

事故初二最多 平均14分鐘排除

高公局統計，春節初一至初六平均每日事故157件，其中初二達202件，對車流影響甚鉅。高公局表示，在與國道公路警察局攜手合作下，平均約14分鐘內即完成事故排除，有效降低對整體車流衝擊。

高公局表示，春節連假在用路人配合各項交通疏導措施下，國道雖有局部路段因車流過度集中或事故而出現壅塞情形，但不致過於嚴重，顯示本次春節連假整體疏導發揮成效。