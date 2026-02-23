　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節連假「國道壅塞減6%」　高公局：事故平均14分鐘排除

▲▼ 20200216國道車潮 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲春節國道交通量與去年相近，壅塞比例卻下降。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假已於昨（22）日結束，高公局統計，今年春節國道整體交通量與去年相近，但在疏導措施與事故快速排除下，塞車情況較114年同期和緩，壅塞比例減少6%，事故件數也下降19%。

高公局表示，連假尖峰日初一至初六，國道全線雙向每日平均交通量為124.0百萬車公里（mvk），為平日年平均93mvk的1.3倍，與114年同期平均124.3mvk相近。初一至初六每日平均事故157件，較114年同期平均193件減少19%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中單日交通量部分，初一至初六每日雙向交通量介於106.0至131.2mvk之間。其中，南向交通量以初二66.0mvk最高，北向以初四72.3mvk最高；雙向交通量則以初三131.2mvk為最高，約為平日年平均的1.4倍。

國5雪山隧道車流微增　北向壅塞減少

壅塞比例方面，以每半小時行駛速率低於40公里路段與時段占比計算，初一至初六每日介於0.0%至5.5%，平均為3.2%，較114年同期平均3.4%減少0.2個百分點，降幅約6%。

國道5號部分，初一至初六雪山隧道每日平均交通量為7.7萬車次，為平日年平均的1.3倍，較114年同期7.6萬車次略增1%。國5南向尖峰日初一至初三實施石碇、坪林匝道封閉及精進式匝道儀控，整體路況大致正常；北向尖峰日初二至初五採高乘載管制及主線、匝道儀控措施，並配合多項公共運輸優先通行措施，北向壅塞比例較去年減少。

事故初二最多　平均14分鐘排除

高公局統計，春節初一至初六平均每日事故157件，其中初二達202件，對車流影響甚鉅。高公局表示，在與國道公路警察局攜手合作下，平均約14分鐘內即完成事故排除，有效降低對整體車流衝擊。

高公局表示，春節連假在用路人配合各項交通疏導措施下，國道雖有局部路段因車流過度集中或事故而出現壅塞情形，但不致過於嚴重，顯示本次春節連假整體疏導發揮成效。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南嚴重車禍！4童、1女送醫搶救
李珠珢本季續留悍將　嗨喊內心話
4檔股被「抓去關」名單出爐！
快訊／樂天巨人4球員被重懲！　來台涉賭慘了
黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭：媽媽真的做錯了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節連假「國道壅塞減6%」　高公局：事故平均14分鐘排除

年後開工心好累？視訊背景「選這款」竟是壓力大！從背景看透你的職場真面目

台派咖啡店遭出征「網洗1星負評」！老闆高EQ回應：理性討論

後天起北東濕涼　周末雨區擴大「高山有望迎雪」

衝迪士尼必買髮箍「帶回家卻不知能幹嘛」　網給答案：心情好好

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

威力彩頭獎得主「真的存在嗎？」　銀行員點頭：處理過1億以上

倒數1週！超人力霸王狂吸560萬人朝聖　週末限量發放免費小提燈

「穿越古代怎麼活」人氣漫畫登場！杜甫狂粉「全身紋詩30首」超瘋

阿里山林鐵難訂真相曝！8成訂位沒付錢　3/2 起改「立即付款」

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

春節連假「國道壅塞減6%」　高公局：事故平均14分鐘排除

年後開工心好累？視訊背景「選這款」竟是壓力大！從背景看透你的職場真面目

台派咖啡店遭出征「網洗1星負評」！老闆高EQ回應：理性討論

後天起北東濕涼　周末雨區擴大「高山有望迎雪」

衝迪士尼必買髮箍「帶回家卻不知能幹嘛」　網給答案：心情好好

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

威力彩頭獎得主「真的存在嗎？」　銀行員點頭：處理過1億以上

倒數1週！超人力霸王狂吸560萬人朝聖　週末限量發放免費小提燈

「穿越古代怎麼活」人氣漫畫登場！杜甫狂粉「全身紋詩30首」超瘋

阿里山林鐵難訂真相曝！8成訂位沒付錢　3/2 起改「立即付款」

金門縣府新春團拜　陳福海提「忠義誠信」拚幸福島嶼

快訊／台南貨車學區附近衝撞多部機車！又是毒駕...4童1女送醫

喪屍毒駕撞前車側翻畫面曝　17歲YouBike少年衰遭波及倒地受傷

房貸利率降至6.17％創1個月新低　再融資申請量年比暴增132％

北車持刀男趴趴走畫面曝　落網辯「忘記為什麼要拿刀出來」

高雄建案春節「集體打烊」　強銷案撐場成交11戶

陸男「花2.5萬元套圈圈」3度套中汽車　老闆慌了秒反悔不認

日本隊僅2安遭軟銀完封！追平16年最少紀錄　日媒翻出對台一戰

春節連假「國道壅塞減6%」　高公局：事故平均14分鐘排除

小猴Panchi惹心疼　18年前也有孤兒小猴緊抱拉拉熊變勇敢

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

生活熱門新聞

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

館長下跪！求讓486先生捐3億元

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

全台連下4天！　溼答答時間曝

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

今開工！　5生肖財運連發60天

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」　正確讀音曝！

手搖飲店員「手上有2情況」　前稽核員：拒買

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

財經網美：原本的「不疊加15%」對台灣最好

他匯錯帳戶「PO脆求還錢」：要繳水電

台人遊韓「5萬元鎖置物櫃」不見！警拒調監視器

迴轉壽司店為何都提供熱綠茶？　內行曝原因

更多熱門

相關新聞

高雄建案春節「集體打烊」　強銷案撐場成交11戶

高雄建案春節「集體打烊」　強銷案撐場成交11戶

剛過完長達9天的春節年假，受金龍海嘯影響，不少新案春節直接打烊，乾脆休到初五再上班，加上高雄天氣好，不少民眾選擇走春，賞屋，來人較往年清淡，不打烊案場集中在遠雄、茂德與清景麟等強銷個案，總計賣出11戶。

倒數1週！超人力霸王狂吸560萬人朝聖

倒數1週！超人力霸王狂吸560萬人朝聖

衛福部投16億救春節急診壅塞　就醫高峰比去年降27%

衛福部投16億救春節急診壅塞　就醫高峰比去年降27%

車禍死亡人數「高估2成」　交通部揭原因：研擬讓數據更即時

車禍死亡人數「高估2成」　交通部揭原因：研擬讓數據更即時

即／國1楠梓段大量鐵片散落車道　嚴重回堵

即／國1楠梓段大量鐵片散落車道　嚴重回堵

關鍵字：

春節交通國道塞車事故高公局交通量

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

館長下跪！求讓486先生捐3億元

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面