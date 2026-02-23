　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北車持刀男趴趴走畫面曝　落網辯「忘記為什麼要拿刀出來」

記者張君豪／台北報導

22日下午1時許，北市中正一警方接獲民眾通報，指稱在台北車站內看到一名男子持刀。警方隨即啟動快打機制，大批警力趕赴現場查處，但未發現持刀男子。隨後擴大調閱周邊監視器畫面，鎖定一名徒步行經公園路與許昌街口的男子，畫面顯示其手持一把約10公分長之水果刀，警方今天（23日）上午在新北林口逮捕李男到案，他在北市街頭持刀步行的畫面也隨之曝光。

▲李男22日當街持刀遭中正一警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李男22日當街持刀步行畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）


警方調查指出，該男子過程中並未揮舞刀具，亦無與民眾發生衝突或攻擊行為，於許昌街17號前將刀具收回背包內。經比對身分，確認為50歲李姓男子。警方今天上午10時許持拘票，前往其位於新北市林口區住處將其拘提到案，並依刑法恐嚇公眾罪嫌移送偵辦。

據了解，李男無固定職業。到案後表示，當時未與他人發生糾紛，也未與人起衝突，並稱自己忘記為何持刀外出。警方指出，李男案發時徒步經過北車周邊，原擬前往大同區搭乘公車，再返回林口住處。雖然他辯稱「忘記自己為什麼要拿刀出來」，但仍遭警方依法拘提到案送辦。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南嚴重車禍！4童、1女送醫搶救
李珠珢本季續留悍將　嗨喊內心話
4檔股被「抓去關」名單出爐！
快訊／樂天巨人4球員被重懲！　來台涉賭慘了
黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭：媽媽真的做錯了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南貨車學區附近衝撞多部機車！又是毒駕...4童1女送醫

喪屍毒駕撞前車側翻畫面曝　17歲YouBike少年衰遭波及倒地受傷

北車持刀男趴趴走畫面曝　落網辯「忘記為什麼要拿刀出來」

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭：媽媽真的做錯了

衣服穿對了！七旬婦受困溪頭山區失聯　山友回顧穿紅衣助警尋獲

北宜「本田猴」鑽縫隙超車擦撞大貨車　騎士慘摔畫面曝！

又是你！烏來「天價拖吊車」跑到桃園　運機車2km索價5萬車主氣炸

北市基隆路3車事故！多元計程車右側超車連環撞...公車也遭殃

溫泉透天先到先得！士林分署馬年聯拍開跑...塔位+女裝也來了　

清廉排名衝全球第24名！廉政署交棒謝名冠　法務部長提4挑戰

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

快訊／台南貨車學區附近衝撞多部機車！又是毒駕...4童1女送醫

喪屍毒駕撞前車側翻畫面曝　17歲YouBike少年衰遭波及倒地受傷

北車持刀男趴趴走畫面曝　落網辯「忘記為什麼要拿刀出來」

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭：媽媽真的做錯了

衣服穿對了！七旬婦受困溪頭山區失聯　山友回顧穿紅衣助警尋獲

北宜「本田猴」鑽縫隙超車擦撞大貨車　騎士慘摔畫面曝！

又是你！烏來「天價拖吊車」跑到桃園　運機車2km索價5萬車主氣炸

北市基隆路3車事故！多元計程車右側超車連環撞...公車也遭殃

溫泉透天先到先得！士林分署馬年聯拍開跑...塔位+女裝也來了　

清廉排名衝全球第24名！廉政署交棒謝名冠　法務部長提4挑戰

金門縣府新春團拜　陳福海提「忠義誠信」拚幸福島嶼

快訊／台南貨車學區附近衝撞多部機車！又是毒駕...4童1女送醫

喪屍毒駕撞前車側翻畫面曝　17歲YouBike少年衰遭波及倒地受傷

房貸利率降至6.17％創1個月新低　再融資申請量年比暴增132％

北車持刀男趴趴走畫面曝　落網辯「忘記為什麼要拿刀出來」

高雄建案春節「集體打烊」　強銷案撐場成交11戶

陸男「花2.5萬元套圈圈」3度套中汽車　老闆慌了秒反悔不認

日本隊僅2安遭軟銀完封！追平16年最少紀錄　日媒翻出對台一戰

春節連假「國道壅塞減6%」　高公局：事故平均14分鐘排除

小猴Panchi惹心疼　18年前也有孤兒小猴緊抱拉拉熊變勇敢

【說好的不見不散】柯基公園散步不見老朋友...孤零零地四處張望QQ

社會熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

奥迪男自撞慘亡現場曝！飛上9m高架橋...車頭瞬間斬首

桃園男遭87歲父「棄屍埔心溪」　檢相驗追死因

新莊女童墜17樓亡　校方啟動關懷機制

即／新莊12歲女童「墜落社區中庭」命危！送醫搶救中

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人回應了

遭控賣瘦瘦針詐財　九頭身網紅假援交黑歷史曝

「天價拖吊車」跑到桃園　運機車2km索價5萬

快訊／桃園男失蹤協尋　87歲老父驚認棄屍

張錫銘打官司拚自由　法院撤銷「不予假釋」處分

更多熱門

相關新聞

抓到了！北車傳男子「持10cm刀」遊蕩　訊後恐嚇罪送辦

抓到了！北車傳男子「持10cm刀」遊蕩　訊後恐嚇罪送辦

台北車站22日下午1時許，有民眾報案稱在站內看到一名男子持刀，警方獲報後立即到場進行地毯式搜索，只是已不見人影，不過經鎖定身分後，於今(23日)上午10時許在林口區逮捕50歲林姓男子，訊後依違反刑法恐嚇公眾移送台北地檢署偵辦。

快訊／北車又傳男子持刀！大批警力出動搜索

快訊／北車又傳男子持刀！大批警力出動搜索

安德魯生日被捕　專家點名「下個輪到她」

安德魯生日被捕　專家點名「下個輪到她」

恐怖男預告團圓飯後殺人　闖前女友家砍人

恐怖男預告團圓飯後殺人　闖前女友家砍人

男深夜潛入民宅藏匿　警10分鐘內壓制帶回

男深夜潛入民宅藏匿　警10分鐘內壓制帶回

關鍵字：

台北車站持刀事件警方逮捕林口拘提恐嚇公眾

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

館長下跪！求讓486先生捐3億元

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面