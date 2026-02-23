北車持刀男趴趴走畫面曝　落網辯「忘記為什麼要拿刀出來」

記者張君豪／台北報導

22日下午1時許，北市中正一警方接獲民眾通報，指稱在台北車站內看到一名男子持刀。警方隨即啟動快打機制，大批警力趕赴現場查處，但未發現持刀男子。隨後擴大調閱周邊監視器畫面，鎖定一名徒步行經公園路與許昌街口的男子，畫面顯示其手持一把約10公分長之水果刀，警方今天（23日）上午在新北林口逮捕李男到案，他在北市街頭持刀步行的畫面也隨之曝光。

▲李男22日當街持刀步行畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）



警方調查指出，該男子過程中並未揮舞刀具，亦無與民眾發生衝突或攻擊行為，於許昌街17號前將刀具收回背包內。經比對身分，確認為50歲李姓男子。警方今天上午10時許持拘票，前往其位於新北市林口區住處將其拘提到案，並依刑法恐嚇公眾罪嫌移送偵辦。



據了解，李男無固定職業。到案後表示，當時未與他人發生糾紛，也未與人起衝突，並稱自己忘記為何持刀外出。警方指出，李男案發時徒步經過北車周邊，原擬前往大同區搭乘公車，再返回林口住處。雖然他辯稱「忘記自己為什麼要拿刀出來」，但仍遭警方依法拘提到案送辦。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘 檢警提前發動拘搜驚險破局



獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕



獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相