大陸 大陸焦點 特派現場

陸男「花2.5萬元套圈圈」3度套中汽車　老闆慌了秒反悔不認

▲遊戲大獎汽車使用權。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

山東曲阜一名男子22日參加套圈圈活動，花費5600元（人民幣，下同，約台幣2.5萬元）套中紅旗轎車兩年使用權，卻在中獎後遭店家反悔拒絕兌現。事件經警方介入後，店家最終僅退還本金，引發討論。

據《第一現場》報導，該活動現場明確宣傳「套中三次可獲紅旗轎車兩年使用權」。當事男子表示，自己購買價值5600元的套圈，多次嘗試後，在還剩下1000多個圈時成功完成第三次套中，「套中了之後卻不給，當時店家說套中三次給兩年汽車使用權。」

男子指出，中獎後店家態度轉變，先稱車輛並非自己所有，車主人在國外，無法交付，之後又提出需支付30萬元押金，甚至要求重新套圈等附加條件，並表示「一分錢都退不了」，試圖以各種理由推託。

雙方僵持不下後報警處理。經警方協調，店家最終退還男子5600元套圈本金，但並未兌現所謂的汽車使用權，也未額外賠償。據了解，涉事車輛當時行駛證與鑰匙均未備妥，男子最後空手而歸。

另有網友爆料，2025年山東泰安曾出現類似情況，同一攤主以相同規則宣稱「套中三次紅旗車可過戶」，最終也未兌現承諾。此次事件因此被質疑，為利用高價獎品吸引人流的宣傳手法。

02/21 全台詐欺最新數據

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

套圈圈汽車山東

