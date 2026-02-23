　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年後開工心好累？視訊背景「選這款」竟是壓力大！從背景看透你的職場真面目

▲▼開工,上班,壓力,視訊,會議,背景。（圖／翻攝自官網）

▲年後開工的第一場視訊會議，你選的背景正默默替你的「職場人設」發聲。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

春節連假結束，迎接開工的第一週，視訊會議是否又排滿了你的行事曆？當線上會議成為工作常態，螢幕上的「視訊背景」早已不只是遮擋凌亂的工具，更是展現個人特質的隱形名片。日本網站《Trill》分享了一則心理測驗，透過你直覺選擇的背景風格，剖析你在職場中的處事態度，以及平時鮮為人知的「真實內心」。

在遠距辦公普及的現在，你在鏡頭前呈現的視覺空間，正無聲地訴說著你的個性。那些看似隨意挑選的風景，或許正隱藏著你對工作的價值觀，以及不經意流露出的意外本性。

Q：在商務場合中，你最常選擇或覺得「選這個最安心」的背景是哪一種呢？請憑直覺回答。

▲▼開工,上班,壓力,視訊,會議,背景。（圖／翻攝自官網）

1、模糊背景功能

2、辦公室風格或素色的虛擬背景

3、壯闊美景或度假勝地的虛擬背景

4、真實的房間背景（不使用特效）

＝＝＝選好了嗎？往下看結果！＝＝＝

＝＝＝選好了嗎？往下看結果！＝＝＝

＝＝＝選好了嗎？往下看結果！＝＝＝

1、選擇「模糊背景」的人：公私分明的「鐵壁防衛者」

選擇模糊背景的你，可能非常在意工作與私人生活之間的界線。比起單純「不想被看見」的消極理由，你更多是出於一種身為專業人士的防衛本能，希望守護自己的私領域。

私底下的你其實極度討厭內心世界被他人隨意闖入，是個只對信任的人卸下心防的謹慎派。這種徹底的祕密主義有時會讓同事覺得你帶點神祕感，但正是這道「心牆」，支撐著你高度的工作專注力。

雖然你責任感強、以完成任務為榮，但偶爾是否會覺得一個人扛得太累呢？試著適度展現一點點「心理破綻」，或許能讓團隊合作更順暢，也能減輕你的精神負擔。

2、選擇「辦公室風或素色背景」的人：追求理想的「完美主義演藝家」

選擇整潔辦公室或簡約素色背景的你，是個會冷靜計算「希望別人如何看我」的類型。為了不破壞「精明幹練」的職場形象，你連細節都毫不馬虎，帶有追求完美的傾向。

在亮麗的外表下，你其實長期承受著「不能辜負期待」的巨大壓力。因為把太多精力花在扮演完美的自己，獨處時往往會感到筋疲力盡。

無懈可擊的言行雖然能贏得高度信任，但偶爾承認「不完美的自己」也是需要勇氣的。試著開點玩笑或偶爾示弱，展現有人情味的領導力，反而能建立更深層的人際關係。

3、選擇「美景或度假勝地背景」的人：渴望自由的「壓力逃避型」

選擇壯闊美景或度假風格的你，可能是個愛好變化、重視自由想像力的創意才子；藉由螢幕展現玩心，其實反映了你渴望為枯燥會議或單調業務增添一點色彩的心理。

內心深處，你可能正承受著想從現實責任與壓力中「逃往遠方」的焦慮。由於熱愛自由，你潛意識裡對於組織的刻板規矩或時間束縛感到強烈排斥。

你的創意能為停滯的團隊注入動力，但在處理現實瑣事時是否偶爾會分心？若能在適度放鬆之餘，思考如何將這份「玩心」活用在當前的課題上，你的才能將會更加綻放。

4、選擇「真實房間背景」的人：直球勝負的「自信現實主義者」

堅持不加修飾、直接呈現房間原貌的你，是個腳踏實地的現實主義者，認為沒必要過度包裝自己，這種落落大方的態度，會給人一種「行事坦蕩」且誠實的強烈印象。

你對自己的價值觀與生活風格有著極強的堅持，且絕不輕易妥協，性格中帶有一點點頑固。在高自尊的背後，你其實有一種乾脆、甚至有些冷淡的特質，偶爾會用「看戲」的心態觀察那些跟不上你步調的人。

開放的態度雖讓人感到親切，但也可能因拿捏不準距離感而過度介入他人隱私。若能學會尊重對方的「界線」，並發揮率直的優點，你將能建立起互信且強大的夥伴關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台南嚴重車禍！4童、1女送醫搶救
李珠珢本季續留悍將　嗨喊內心話
4檔股被「抓去關」名單出爐！
快訊／樂天巨人4球員被重懲！　來台涉賭慘了
黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭：媽媽真的做錯了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

