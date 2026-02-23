川普關稅被推翻「習近平穩拿談判籌碼」　彭博點出3大可能訴求

▲去年10月底，川普和習近平在南韓釜山會晤。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，美國總統川普預計4月訪問北京，但隨著「對等關稅」被最高法院推翻，他失去了反擊的關鍵武器，而中國國家主席習近平，則握有更強勢的談判籌碼。

中國占上風 3大可能訴求曝光

這是2017年以來美國總統首度訪問北京，但隨著最高法院裁決使得川普關稅失效，北京將面臨與美國其他盟友相同的15%全球關稅，該稅率的有效期為150天。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯直言，「最高法院裁決，讓中國在談判中處於更加有利的地位。」他舉例，中國先前承諾採購2500萬噸大豆，是建立在關稅談判基礎上，「如果這些關稅現在被視為非法，『大豆牌』就回到中國手中。」

吳心伯認為，習近平團隊可能更強硬要求取得先進半導體技術、解除對中企的貿易限制、減少對台支持。北京在台灣議題上的重點在於，反對美國對台軍售、敦促華府在「反對台獨」方面採取更強硬的措辭。

▼中國曾透過稀土出口管制，回應美國高額關稅。圖中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

不過，儘管這次川普挫敗，對習近平而言是一次勝利，中國與全球各國官員對此反應謹慎。中國商務部23日首度正式回應，正對裁決影響進行「全面評估」，將密切關注美方替代措施，堅定維護自身利益。

美中可能做法 低調確保川習會順利

專家認為，如果美國繼續利用其他法律工具徵收新關稅，北京也將評估相應措施。亞洲社會政策研究所（ASPI）高級副總裁卡特勒（Wendy Cutler）表示，儘管川普仍可依賴《貿易法》第301條款及第232條款推進關稅政策，但這些程序通常需耗時數月調查才能實施。

此外，若中國限制稀土磁鐵出口，川普可能進一步擴大出口管制。此前，美國切斷晶片設計軟體、噴射機引擎與飛機零組件供應之後，北京才同意恢復這項關鍵物資的流通。

上海學者沈丁立認為，中國可能會遵守目前的雙邊貿易共識，而非讓美國立刻做出修正，「官員們可能會保持低調，確保川普4月訪問中國的行程能夠順利進行。」