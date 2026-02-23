　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅被推翻「習近平穩拿談判籌碼」　彭博點出3大可能訴求

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲去年10月底，川普和習近平在南韓釜山會晤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，美國總統川普預計4月訪問北京，但隨著「對等關稅」被最高法院推翻，他失去了反擊的關鍵武器，而中國國家主席習近平，則握有更強勢的談判籌碼。

中國占上風　3大可能訴求曝光

這是2017年以來美國總統首度訪問北京，但隨著最高法院裁決使得川普關稅失效，北京將面臨與美國其他盟友相同的15%全球關稅，該稅率的有效期為150天。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯直言，「最高法院裁決，讓中國在談判中處於更加有利的地位。」他舉例，中國先前承諾採購2500萬噸大豆，是建立在關稅談判基礎上，「如果這些關稅現在被視為非法，『大豆牌』就回到中國手中。」

吳心伯認為，習近平團隊可能更強硬要求取得先進半導體技術解除對中企的貿易限制減少對台支持。北京在台灣議題上的重點在於，反對美國對台軍售、敦促華府在「反對台獨」方面採取更強硬的措辭。

▼中國曾透過稀土出口管制，回應美國高額關稅。圖中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

▲▼ 中國稀土出口管制衝擊全球汽車供應鏈，圖為中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

不過，儘管這次川普挫敗，對習近平而言是一次勝利，中國與全球各國官員對此反應謹慎。中國商務部23日首度正式回應，正對裁決影響進行「全面評估」，將密切關注美方替代措施，堅定維護自身利益。

美中可能做法　低調確保川習會順利

專家認為，如果美國繼續利用其他法律工具徵收新關稅，北京也將評估相應措施。亞洲社會政策研究所（ASPI）高級副總裁卡特勒（Wendy Cutler）表示，儘管川普仍可依賴《貿易法》第301條款及第232條款推進關稅政策，但這些程序通常需耗時數月調查才能實施。

此外，若中國限制稀土磁鐵出口，川普可能進一步擴大出口管制。此前，美國切斷晶片設計軟體、噴射機引擎與飛機零組件供應之後，北京才同意恢復這項關鍵物資的流通。

上海學者沈丁立認為，中國可能會遵守目前的雙邊貿易共識，而非讓美國立刻做出修正，「官員們可能會保持低調，確保川普4月訪問中國的行程能夠順利進行。」

