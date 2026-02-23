　
社會 社會焦點 保障人權

衣服穿對了！七旬婦受困溪頭山區失聯　山友回顧穿紅衣助警尋獲

▲七旬老婦受困溪頭山區失聯，警方、民力深夜搜山助平安歸來。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲七旬老婦受困溪頭山區失聯，警方、民力深夜搜山助平安歸來。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名七旬婦人日前赴南投鹿谷鄉溪頭登山健行，因天色昏暗不慎受困山區，且因不擅操作手機無法提供精確定位，隨後更與外界失去聯繫；竹山分局溪頭派出所獲報後，立即出動與地方民力展開地毯式搜尋，終在深夜於竹亭咖啡一帶尋獲體力透支的婦人，化解一場虛驚。

竹山分局勤務指揮中心於2月19日傍晚接獲110報案，報案人為一名婦人，指稱其於溪頭一帶健行，因入夜後視線不佳、難辨方向，受困於茂密竹林中無法下山；但該名婦人不熟悉智慧型手機操作，無法開啟衛星定位功能，雙方通話不久後即因收訊不佳斷聯。

▲七旬紅衣老婦受困溪頭山區失聯，溪頭警方、民力深夜搜山助平安歸來。（圖／記者高堂堯翻攝）

溪頭派出所隨即派員趕往現場，與民力在羊彎一帶沿途詢問往返登山客，多位熱心山友提供關鍵資訊，表示曾目擊一名身穿紫紅色外套的長輩獨自在步道行走；警方根據多方情資研判，報案人可能受困於觀音樹湖與竹亭咖啡之間的產業道路，經長達數小時的搜尋，搜救小隊終於在前往竹亭咖啡的路途中，發現正欲自行尋路下山的婦人。

警方表示，當時婦人雖顯得疲憊受驚，但所幸意識清楚，經初步檢視身體無大礙，其亦表示不需就醫，警方先將婦人載往鹿谷消防隊休息，並提供飲水補充體力，同時通知家屬前往會合；家屬見到老母親平安歸來，激動地頻頻向參與搜救的警消與志願者致謝，直呼：「還好有波麗士大人，不然山區晚上這麼冷，後果不堪設想！」

竹山分局提醒民眾，溪頭及杉林溪一帶步道眾多，目前時節天色較早昏暗，登山健行務必評估體力並儘早下山，若長輩不擅長操作手機，建議隨身佩帶防走失手鍊或定位裝置，並著鮮豔衣物，以利在緊急時刻增加救援辨識度。

