台灣無法贏得戰爭！兩岸要避戰　鄭麗文：否則只剩武器替我們發言

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文接受丹麥知名媒體《貝林時報》（Berlingske）專訪時指出，國民黨的兩岸路線與務實避戰的堅定立場，兩岸必須建立互信，否則，我們最終將只剩下武器來替我們發言，一旦發生衝突，「台灣無法贏得戰爭，台灣將成為最大的輸家。」這正是國民黨必須竭盡全力避免的悲劇。鄭麗文表示，國民黨將不畏艱難，積極尋求與對岸展開對話的空間，以最大程度地為台灣爭取和平的籌碼。

鄭麗文說，面對外界的不實指控與誤解，「這一切關乎於正視現實。」隨著近年來兩岸局勢升溫，軍事演習頻繁，台灣已然成為中美博弈下的最大風險熱點，若兩岸失去溝通管道，台灣的處境將極度危險。

鄭麗文強調，重建兩岸溝通橋樑的急迫性，「我們必須建立互信。否則，我們最終將只剩下武器來替我們發言。」國民黨的核心理念在於「避戰」與「保護台灣人民的最大利益」。

鄭麗文指出，一旦發生衝突，「台灣無法贏得戰爭，台灣將成為最大的輸家」，這正是國民黨必須竭盡全力避免的悲劇。基於對台灣未來的強烈責任感，國民黨將不畏艱難，積極尋求與對岸展開對話的空間，以最大程度地為台灣爭取和平的籌碼。國民黨呼籲，真正的愛台灣不是將國家推向戰爭邊緣，而是透過對話化解分歧。