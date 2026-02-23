台派咖啡店遭出征「網洗1星負評」！老闆高EQ回應：理性討論

▲老闆無奈發聲。（圖，下同／翻攝自「甜在心」咖啡館粉專）



記者施怡妏／綜合報導

桃園一間在地經營20年的咖啡店「甜在心」，近日疑因政治立場問題，遭網友湧入Google評論區留下大量1星負評。對此，店家強調，咖啡館的初心始終如一，泡咖啡、做餐點，以及人與人之間的溫暖，政治理念上確實有自己的想法，但從不會去批評其他人，在民主社會中，「不口出惡言」最基本的素養。

「甜在心咖啡館」粉專發文，貼出網友留下的Google評論，出現多筆1星評價，其中一則留言寫道「不吃台派的店，因為青鳥會亂攻擊人」。

店家強調初心不變

對此，店家表示，今年是「甜在心」創立第20年，對團隊而言，始終記得最初的理念，就是專注於咖啡館本質，提供一杯好咖啡、健康美味的餐點，以及人與人之間的溫暖互動。

店家坦言，確實在政治立場上有自己的想法與理念，也結交許多不同想法的朋友，但強調民主社會的基礎在於各言爾志，理性討論，「不口出惡言、不互相攻擊打擾」。

承認有政治理念 盼理性討論



針對未曾到訪卻因立場給予負評的網友，店家反問「如果您因為任何的立場而進行這樣的評論，不知道你們自己如何解讀自己這樣的行為？」店家直言「人必自重而後人重之」。

最後，店家表示，未來將不再針對此類評論回應，會持續專注經營咖啡館，感謝多年來支持的夥伴，「不論咖啡或政治，願我們能有更多的彼此理解、理性討論。我愛我小小多山的國家，它的名字叫台灣。」