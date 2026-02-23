下班、上學通勤時間長很憂鬱　日本研究：超過1小時風險增1.6倍

▲長時間通勤會影響心理健康。（圖／取自pexels）

記者楊智雯／綜合報導

隨著都市生活步調加快、學業與職場競爭升溫，心理健康問題成為全球關注焦點。根據國際組織OECD的數據顯示，2013年患憂鬱的人數只有7.9％，到了2025年健康報告顯示，在經濟合作暨發展國家與歐盟成員國的成人中，約19%的人曾出現輕度至中度憂鬱或焦慮症狀，長期處於情緒低落或焦慮狀態，不僅讓人提不起精神，也可能影響學習表現、工作效率與人際關係，成為現代社會難以忽視的隱形負擔。

可別以為憂鬱症只跟心情有關係，上班族、學生族每日的通勤時間也與憂鬱狀況息息相關，根據日本研究調查，長時間通勤的的學生，出現憂鬱與焦慮症狀的風險顯著提高，為「通學壓力」與心理健康之間的關聯提供實證基礎，這項研究由明海大學醫學系副教授大塚雄一郎與研究員中島英於2022年10月至12月進行，採橫斷面調查方式，針對東京與東北地區兩所私立高中共2067名學生發放問卷，最終納入1899份有效樣本。

研究內容除了蒐集性別、年級、通勤時間等基本資料外，也以國際常用的心理評估工具進行測量，包括「病人健康問卷9項量表」（PHQ-9）評估憂鬱症狀，以及「廣泛性焦慮症量表7項」（GAD-7）評估焦慮狀況，同時納入睡眠型態、每日使用電子設備時間與生活習慣等變項進行統計分析。

結果顯示，有17.3%的學生疑似出現憂鬱症狀，19%呈現焦慮症狀。更值得注意的是，單程通勤時間超過1小時的學生，相較於通勤時間少於30分鐘者，出現憂鬱症狀的風險高出1.6倍，焦慮症狀風險則高出1.5倍。此外，性別、年級、每天使用電子設備超過8小時，有睡眠問題、憂鬱、焦慮等狀況也明顯升高。

研究團隊指出，日本過去較少探討通學時間與心理健康的關係，而青春期若出現心理困擾，可能延續至成年，增加精神疾病負擔，甚至與暴力行為與自殺風險相關，並建議家長與學校在評估升學與選校時，除了考量教學品質與資源，也應將通勤時間納入考量範圍，避免過長通勤成為壓力來源。