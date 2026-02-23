　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下班、上學通勤時間長很憂鬱　日本研究：超過1小時風險增1.6倍

▲▼通勤,憂鬱,研究。（圖／取自pexels）

▲長時間通勤會影響心理健康。（圖／取自pexels）

記者楊智雯／綜合報導

隨著都市生活步調加快、學業與職場競爭升溫，心理健康問題成為全球關注焦點。根據國際組織OECD的數據顯示，2013年患憂鬱的人數只有7.9％，到了2025年健康報告顯示，在經濟合作暨發展國家與歐盟成員國的成人中，約19%的人曾出現輕度至中度憂鬱或焦慮症狀，長期處於情緒低落或焦慮狀態，不僅讓人提不起精神，也可能影響學習表現、工作效率與人際關係，成為現代社會難以忽視的隱形負擔。

可別以為憂鬱症只跟心情有關係，上班族、學生族每日的通勤時間也與憂鬱狀況息息相關，根據日本研究調查，長時間通勤的的學生，出現憂鬱與焦慮症狀的風險顯著提高，為「通學壓力」與心理健康之間的關聯提供實證基礎，這項研究由明海大學醫學系副教授大塚雄一郎與研究員中島英於2022年10月至12月進行，採橫斷面調查方式，針對東京與東北地區兩所私立高中共2067名學生發放問卷，最終納入1899份有效樣本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究內容除了蒐集性別、年級、通勤時間等基本資料外，也以國際常用的心理評估工具進行測量，包括「病人健康問卷9項量表」（PHQ-9）評估憂鬱症狀，以及「廣泛性焦慮症量表7項」（GAD-7）評估焦慮狀況，同時納入睡眠型態、每日使用電子設備時間與生活習慣等變項進行統計分析。

結果顯示，有17.3%的學生疑似出現憂鬱症狀，19%呈現焦慮症狀。更值得注意的是，單程通勤時間超過1小時的學生，相較於通勤時間少於30分鐘者，出現憂鬱症狀的風險高出1.6倍，焦慮症狀風險則高出1.5倍。此外，性別、年級、每天使用電子設備超過8小時，有睡眠問題、憂鬱、焦慮等狀況也明顯升高。

研究團隊指出，日本過去較少探討通學時間與心理健康的關係，而青春期若出現心理困擾，可能延續至成年，增加精神疾病負擔，甚至與暴力行為與自殺風險相關，並建議家長與學校在評估升學與選校時，除了考量教學品質與資源，也應將通勤時間納入考量範圍，避免過長通勤成為壓力來源。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣大廠發布重訊：將終止上市！　成為台達電100%子公司
快訊／大樂透1億頭獎開獎！6碼全中直接退休
撞擊畫面！毒駕狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫
恐嚇松山線持刀殺人！男身分曝光　警將拘提
互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本便利商店開始請機器人上班　彌補勞動力嚴重短缺問題

有工作、有伴侶30歲後焦慮感卻加劇　研究發現年輕時笑容影響幸福感

下班、上學通勤時間長很憂鬱　日本研究：超過1小時風險增1.6倍

春節剩菜恐致癌！　醫示警：反覆加熱這類最危險

春節連假「國道壅塞減6%」　高公局：事故平均14分鐘排除

年後開工心好累？視訊背景「選這款」竟是壓力大！從背景看透你的職場真面目

台派咖啡店遭出征「網洗1星負評」！老闆高EQ回應：理性討論

後天起北東濕涼　周末雨區擴大「高山有望迎雪」

衝迪士尼必買髮箍「帶回家卻不知能幹嘛」　網給答案：心情好好

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

有工作、有伴侶30歲後焦慮感卻加劇　研究發現年輕時笑容影響幸福感

下班、上學通勤時間長很憂鬱　日本研究：超過1小時風險增1.6倍

春節剩菜恐致癌！　醫示警：反覆加熱這類最危險

春節連假「國道壅塞減6%」　高公局：事故平均14分鐘排除

年後開工心好累？視訊背景「選這款」竟是壓力大！從背景看透你的職場真面目

台派咖啡店遭出征「網洗1星負評」！老闆高EQ回應：理性討論

後天起北東濕涼　周末雨區擴大「高山有望迎雪」

衝迪士尼必買髮箍「帶回家卻不知能幹嘛」　網給答案：心情好好

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

威力彩頭獎得主「真的存在嗎？」　銀行員點頭：處理過1億以上

快訊／大樂透1億頭獎開獎！6碼全中直接退休　春節紅包還沒送完

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

小S女兒Lily倫敦街頭秀鉛筆腿　赴時裝周將和潤娥一起看BURBERRY秀

春節收假疏運落幕　金門聯合候補機制發揮功效

台灣大廠發布重訊：將終止上市！　成為台達電100%子公司

撞擊畫面曝光！台南毒駕拒檢狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫

恐嚇松山線持刀殺人！惡作劇男「多次謊報」身分曝光　警方將拘提

《甄嬛》9大經典金句台詞！播出15年仍是最神宮鬥劇　網奉：人生導師

專訪／老婆問：愛星爺還是我？田啟文吐心聲　無奈成「演藝圈送行者」惹鼻酸

檢察總長淪有名無實！　劍青檢改拒盲目背書：應先整併二三審

睽違16年合體妹妹江淑娜　江蕙：有壓力！

生活熱門新聞

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

館長下跪！求讓486先生捐3億元

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

全台連下4天！　溼答答時間曝

今開工！　5生肖財運連發60天

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」　正確讀音曝！

手搖飲店員「手上有2情況」　前稽核員：拒買

財經網美：原本的「不疊加15%」對台灣最好

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

他匯錯帳戶「PO脆求還錢」：要繳水電

迴轉壽司店為何都提供熱綠茶？　內行曝原因

台人遊韓「5萬元鎖置物櫃」不見！警拒調監視器

更多熱門

相關新聞

過完年…爸媽「一個人隨便吃」竟是衰弱警訊！3恐怖後果曝

過完年…爸媽「一個人隨便吃」竟是衰弱警訊！3恐怖後果曝

春節連假即將結束，子女各自返回工作崗位，家中長輩又得重回「一個人吃飯」的落寞場景。為了省事，爸媽「隨便吃吃」打發一餐，但這看似平常的習慣，卻藏著健康未爆彈！營養師曾建銘提醒，別小看「孤獨進食」的殺傷力，國際最新研究發現，這恐是長輩身體走向衰弱的起點，不只營養大縮水，更可能導致肌肉流失、跌倒風險暴增。

愈走愈療癒！年假收心靠「這場散步」：心理師揭開開學開工秘訣

愈走愈療癒！年假收心靠「這場散步」：心理師揭開開學開工秘訣

「焦慮會來，也會走」3招緩解心病

「焦慮會來，也會走」3招緩解心病

研究：焦慮憂鬱青少年易受社群衝擊

研究：焦慮憂鬱青少年易受社群衝擊

EVOASIS「月付 88 元」充電9折

EVOASIS「月付 88 元」充電9折

關鍵字：

通勤憂鬱研究

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

館長下跪！求讓486先生捐3億元

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面