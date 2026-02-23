檢察總長淪有名無實！　劍青檢改拒盲目背書：應先整併二三審

▲票選是否續辦掀討論，劍青檢改：制度未改難有實效。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

最高檢察署檢察總長邢泰釗將於今年5月任期屆滿，是否由檢察官協會再度舉辦總長推薦票選，引發檢察體系內部討論。檢察官改革團體「劍青檢改」23日發表聲明指出，在現行制度架構下，檢察總長權責定位尚待釐清，若未先處理二、三審職能重疊問題，票選活動實益恐有限。

聲明指出，票選本身固然具有表達檢察官群體意志的政治象徵意義，但制度結構若未調整，票選難以產生實質影響。劍青檢改分析，依現行制度設計，檢察總長在人事任免與晉升上並無實權，行政監督範圍亦僅限最高檢察署內部。實務運作上，預算與資源分配權限多掌握於高檢署。

此外，自特別偵查組裁撤後，重大案件的調度與資源整合權限已回歸高檢署，最高檢察署目前主要功能為第三審對應業務，包括提起非常上訴及參與最高法院大法庭辯論。劍青檢改認為，在二、三審職能高度重疊情況下，總長角色定位存在檢討空間。

劍青檢改指出，若在權責尚未明確的架構下舉辦票選，基層檢察官恐難以建立清楚評價標準，也可能影響參與意願。聲明並提及，過往票選未公布完整得票數，僅公布名單，選務細節包括候選人產生方式、投票機制與秘密性安排等亦曾引發討論。

針對未來方向，劍青檢改建議，可重新檢視二、三審分工，參考日韓體制強化總長權限，或進一步整併二、三審為兩級架構，以釐清權責。該團體認為，在總長職能定位更為明確後，再行討論票選機制，較能回應檢察體系對制度改革的期待。

依法院組織法第66條規定，檢察總長任滿前一個月，總統應提出繼任人選並送立法院行使同意權。隨著提名時程逼近，票選是否續辦仍待決定，但相關制度討論已浮上檯面。