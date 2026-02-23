又是你！烏來「天價拖吊車」跑到桃園　運機車2km索價5萬車主氣炸

▲新北烏來大年初二才傳出拖吊收費糾紛，未料同一業者22日又在桃園與另名機車車主發生口角。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

新北烏來大年初二(18日)爆出「天價拖吊車」，一名女子愛車拋錨，找來業者協助拖往新店市區修車，未料短短不到10公里的路程，竟遭業者索價10萬元，雙方當場爆發口角；未料22日又有桃園網友爆料，找來拖吊車協助託運機車2公里，遭索價5萬，直呼「詐騙拖吊車已經到桃園了」。

桃園警方接獲報案，機車車主控訴，找來拖吊業者協助託運機車，雖然事前有收到業者報價，但未確認詳細內容，待拖吊完成後，發現短短2公里路程業者竟索價5萬元，遠高於一般市場行情，因此無法接受。

由於大年初二才有一起拖吊車收費過高事件鬧上新聞版面，當天一名林姓女子開車載親友前往新北烏來遊玩，未料返程愛車卻拋錨，林女遂聯繫業者協助將車拖吊至約10公里外的新店市區車行修理，但事後業者竟索價10萬元，雙方因此在街頭發生激烈爭執，鬧上新聞版面。

有眼尖網友發現，此次桃園託運機車的拖吊車，竟與大年初二烏來的拖吊車車牌完全一致，顯然就是同一家公司，在報警、鬧上新聞後仍我行我素，痛批業者猶如詐騙敲竹槓。

桃園警方表示，本案後續機車車主與拖吊業者以1萬元達成協議和解，員警也當場告知車主，若有詐欺、妨害自由等情事，可提出相關告訴，警方將依規定受理偵辦。警方呼籲，為保障自身權益，務必在拖吊前確認為合法拖吊業者，明確核對服務內容與費用，並索取「國道小型車輛拖救服務契約三聯單」，若有違規拖吊、費用超收或服務爭議，可持單據向有關機關投訴，若不肖業者有強制扣車、詐欺等違法行為，可立即向警方報案，警方將依法偵辦。