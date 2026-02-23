　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又是你！烏來「天價拖吊車」跑到桃園　運機車2km索價5萬車主氣炸

▲▼林女友人將拖吊業者拍下影片貼到網路上 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲新北烏來大年初二才傳出拖吊收費糾紛，未料同一業者22日又在桃園與另名機車車主發生口角。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

新北烏來大年初二(18日)爆出「天價拖吊車」，一名女子愛車拋錨，找來業者協助拖往新店市區修車，未料短短不到10公里的路程，竟遭業者索價10萬元，雙方當場爆發口角；未料22日又有桃園網友爆料，找來拖吊車協助託運機車2公里，遭索價5萬，直呼「詐騙拖吊車已經到桃園了」。

桃園警方接獲報案，機車車主控訴，找來拖吊業者協助託運機車，雖然事前有收到業者報價，但未確認詳細內容，待拖吊完成後，發現短短2公里路程業者竟索價5萬元，遠高於一般市場行情，因此無法接受。

由於大年初二才有一起拖吊車收費過高事件鬧上新聞版面，當天一名林姓女子開車載親友前往新北烏來遊玩，未料返程愛車卻拋錨，林女遂聯繫業者協助將車拖吊至約10公里外的新店市區車行修理，但事後業者竟索價10萬元，雙方因此在街頭發生激烈爭執，鬧上新聞版面。

有眼尖網友發現，此次桃園託運機車的拖吊車，竟與大年初二烏來的拖吊車車牌完全一致，顯然就是同一家公司，在報警、鬧上新聞後仍我行我素，痛批業者猶如詐騙敲竹槓。

桃園警方表示，本案後續機車車主與拖吊業者以1萬元達成協議和解，員警也當場告知車主，若有詐欺、妨害自由等情事，可提出相關告訴，警方將依規定受理偵辦。警方呼籲，為保障自身權益，務必在拖吊前確認為合法拖吊業者，明確核對服務內容與費用，並索取「國道小型車輛拖救服務契約三聯單」，若有違規拖吊、費用超收或服務爭議，可持單據向有關機關投訴，若不肖業者有強制扣車、詐欺等違法行為，可立即向警方報案，警方將依法偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南嚴重車禍！4童、1女送醫搶救
李珠珢本季續留悍將　嗨喊內心話
4檔股被「抓去關」名單出爐！
快訊／樂天巨人4球員被重懲！　來台涉賭慘了
黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭：媽媽真的做錯了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南貨車學區附近衝撞多部機車！又是毒駕...4童1女送醫

喪屍毒駕撞前車側翻畫面曝　17歲YouBike少年衰遭波及倒地受傷

北車持刀男趴趴走畫面曝　落網辯「忘記為什麼要拿刀出來」

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭：媽媽真的做錯了

衣服穿對了！七旬婦受困溪頭山區失聯　山友回顧穿紅衣助警尋獲

北宜「本田猴」鑽縫隙超車擦撞大貨車　騎士慘摔畫面曝！

又是你！烏來「天價拖吊車」跑到桃園　運機車2km索價5萬車主氣炸

北市基隆路3車事故！多元計程車右側超車連環撞...公車也遭殃

溫泉透天先到先得！士林分署馬年聯拍開跑...塔位+女裝也來了　

清廉排名衝全球第24名！廉政署交棒謝名冠　法務部長提4挑戰

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

快訊／台南貨車學區附近衝撞多部機車！又是毒駕...4童1女送醫

喪屍毒駕撞前車側翻畫面曝　17歲YouBike少年衰遭波及倒地受傷

北車持刀男趴趴走畫面曝　落網辯「忘記為什麼要拿刀出來」

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭：媽媽真的做錯了

衣服穿對了！七旬婦受困溪頭山區失聯　山友回顧穿紅衣助警尋獲

北宜「本田猴」鑽縫隙超車擦撞大貨車　騎士慘摔畫面曝！

又是你！烏來「天價拖吊車」跑到桃園　運機車2km索價5萬車主氣炸

北市基隆路3車事故！多元計程車右側超車連環撞...公車也遭殃

溫泉透天先到先得！士林分署馬年聯拍開跑...塔位+女裝也來了　

清廉排名衝全球第24名！廉政署交棒謝名冠　法務部長提4挑戰

金門縣府新春團拜　陳福海提「忠義誠信」拚幸福島嶼

快訊／台南貨車學區附近衝撞多部機車！又是毒駕...4童1女送醫

喪屍毒駕撞前車側翻畫面曝　17歲YouBike少年衰遭波及倒地受傷

房貸利率降至6.17％創1個月新低　再融資申請量年比暴增132％

北車持刀男趴趴走畫面曝　落網辯「忘記為什麼要拿刀出來」

高雄建案春節「集體打烊」　強銷案撐場成交11戶

陸男「花2.5萬元套圈圈」3度套中汽車　老闆慌了秒反悔不認

日本隊僅2安遭軟銀完封！追平16年最少紀錄　日媒翻出對台一戰

春節連假「國道壅塞減6%」　高公局：事故平均14分鐘排除

小猴Panchi惹心疼　18年前也有孤兒小猴緊抱拉拉熊變勇敢

鄭志偉投資股票曾失利　我買台積電還輸咧XD

社會熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

奥迪男自撞慘亡現場曝！飛上9m高架橋...車頭瞬間斬首

桃園男遭87歲父「棄屍埔心溪」　檢相驗追死因

新莊女童墜17樓亡　校方啟動關懷機制

即／新莊12歲女童「墜落社區中庭」命危！送醫搶救中

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人回應了

遭控賣瘦瘦針詐財　九頭身網紅假援交黑歷史曝

「天價拖吊車」跑到桃園　運機車2km索價5萬

快訊／桃園男失蹤協尋　87歲老父驚認棄屍

張錫銘打官司拚自由　法院撤銷「不予假釋」處分

更多熱門

相關新聞

烏來停業溫泉飯店　連兩天遭9人硬闖

烏來停業溫泉飯店　連兩天遭9人硬闖

網路傳聞別亂信，新北市烏來區「那魯灣溫泉渡假飯店」，近日遭網路不實資訊誤傳為「可挖寶的無人廢墟」，竟接連引來2波民眾闖入夜遊探險。新店警分局分別在20日、21日連續2天接獲報案，當場查獲共9名男女侵入飯店搜刮財物，查扣價值約2000元古玩，9人訊後被依竊盜罪移送法辦。

桃園男遭87歲父「棄屍埔心溪」　檢相驗追死因

桃園男遭87歲父「棄屍埔心溪」　檢相驗追死因

快訊／桃園男失蹤協尋　87歲老父驚認棄屍

快訊／桃園男失蹤協尋　87歲老父驚認棄屍

桃園婦「4瓶鹽酸潑瞎丈夫」　獲緩刑理由曝

桃園婦「4瓶鹽酸潑瞎丈夫」　獲緩刑理由曝

桃園今年開工1397戶社宅　穩步邁向萬戶目標

桃園今年開工1397戶社宅　穩步邁向萬戶目標

關鍵字：

拖吊車烏來桃園

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

館長下跪！求讓486先生捐3億元

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面