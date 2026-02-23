倒數1週！超人力霸王狂吸560萬人朝聖　週末限量發放免費小提燈

▲超人力霸王降臨港都愛河灣，現場吸引滿滿人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」金年以超人降臨港都為主題，結合日本經典IP「超人力霸王」60週年紀念，自2月7日開幕至今，累計參觀人次突破560萬人次，一併刷新高雄捷運春節運量新紀錄，活動進入倒數最後一週，27、28日將於高雄港18號碼頭免費發放超人力霸王小提燈，每人限領2盞。

高雄冬日遊樂園今年以「超人力霸王」為主角，意在向所有默默付出的無名英雄致敬，也讓高雄港都充滿正能量與歡樂氛圍。觀光局統計，開幕至今累計560萬參觀人次，其中春節9天連假湧入384萬人次，外縣市遊客約佔五成。

▲碼頭區超人氣作品「初代對戰哥摩拉」。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲最受親子喜愛的碼頭樂園，免費設施讓小朋友玩到飽。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄捷運運量方面，春節初一至初五，5天運量逾139萬人次，比去年吉伊卡哇、前年的黃色小鴨活動期間還多；大年初三32萬5千餘人次，更創下春節單日運量紀錄。

觀光局長高閔琳表示，「高雄冬日遊樂園」爆滿的活動人潮不僅帶動周邊商圈、夜市與百貨經濟，今年更將超人展示作品延伸至山城、漁港、高鐵、高雄火車站等，成功帶動遊客人潮走訪各大景點。活動期間親子族群參與踴躍，孩童比例明顯高於一般大型活動，現場隨處可見家長陪同孩子一同拍照打卡、觀賞超人力霸王迷你對打秀及見面會 、參與互動展演及體驗免費遊樂設施，活動深受家庭客層喜愛。

▲2月27、28日於高雄港18號碼頭有「超人力霸王小提燈」發放活動。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄冬日遊樂園活動進入倒數最後一周，2月27、28日下午４點在淺三碼頭有「大港青年防衛隊」，；高雄港18號碼頭則有「超人力霸王小提燈」發放，供民眾免費領取，每人2盞發完為止。3月1日下午將舉辦「With U閉幕活動」，和超人力霸王說再見。