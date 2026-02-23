　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍北市議員擬提33席！陳重文、應曉薇還能選？　考紀會本周揭曉

▲▼台北地院審理京華城案，柯文哲、沈慶京、應曉薇等三名被告出庭辯論，中午休息時間外出用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員應曉薇因京華城案涉貪遭起訴，可能影響其參選資格。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨布局2026九合一選舉，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市六都議員提名初選民調3月登場，國民黨的相關提名期程也出爐，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（23日）受訪指出，國民黨北市黨部預定本周四（26日）早上召開委員會議，初估規劃提名區域31席、原住民2席。另，本週也會召開考紀委員會議，只要抵觸黨紀而被停權者 ，將無法代表國民黨參選。

戴錫欽指出，預定2月26日會開市黨部委員會議，屆時就會確認議員提名相關席次和時程，目前初估，預計規劃區域31席、原住民2席，共計提名33席，但尚待市黨部委員會確認後才會正式公告，大約3月初公告、領表登記，完成後進行初步協調，包括各區登記狀況並邀集所有現任議員和新人一起協調，未來如果進行初選，初選方式、期程及進行模式，還有特定選區看看有無可能透過內部協調，或用內參民調的方式確認提名事宜。

戴錫欽說，現今初步規劃方向，士林北投、內湖南港、松山信義各提5席，中山大同、中正萬華各提4席、大安文山則提8席。

相較於民進黨3月上旬就要初選民調，國民黨期程是否較晚？戴錫欽回應，民進黨目前所知有兩區不需要初選，其他四區與全國一起抽籤進行民調，國民黨與過去相比並沒有比較晚，都約在3月初、4月進行，不過因今年過年比較晚，黨部很快就會在本周開市黨部會議，過年前也都有跟有意登記的人談過，都有事先準備。

由於士林北投現任議員陳重文、中正萬華議員應曉薇身涉司法案件，媒體也問戴，後續是否會有相關提名規定？戴錫欽則說，本周除開市黨部委員會議，也會開考紀委員會議，未來公告、正式登記過程中，不管現任、或新人牽涉到黨紀問題，不管因司法判決或其他因素，都會依照黨紀規定處理。他說，這部分不管一審判決有罪或相關規定，只要抵觸黨紀，該停權就會停權，若因黨紀停權，就沒有辦法代表國民黨參選。
 

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭：媽媽真的做錯了

金門縣府新春團拜　陳福海提「忠義誠信」拚幸福島嶼

快訊／台南貨車學區附近衝撞多部機車！又是毒駕...4童1女送醫

喪屍毒駕撞前車側翻畫面曝　17歲YouBike少年衰遭波及倒地受傷

房貸利率降至6.17％創1個月新低　再融資申請量年比暴增132％

北車持刀男趴趴走畫面曝　落網辯「忘記為什麼要拿刀出來」

高雄建案春節「集體打烊」　強銷案撐場成交11戶

陸男「花2.5萬元套圈圈」3度套中汽車　老闆慌了秒反悔不認

日本隊僅2安遭軟銀完封！追平16年最少紀錄　日媒翻出對台一戰

春節連假「國道壅塞減6%」　高公局：事故平均14分鐘排除

小猴Panchi惹心疼　18年前也有孤兒小猴緊抱拉拉熊變勇敢

【槍手身影曝光】醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！　嫌犯冷靜變裝徒步逃逸

