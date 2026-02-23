藍北市議員擬提33席！陳重文、應曉薇還能選？　考紀會本周揭曉

▲台北市議員應曉薇因京華城案涉貪遭起訴，可能影響其參選資格。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨布局2026九合一選舉，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市六都議員提名初選民調3月登場，國民黨的相關提名期程也出爐，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（23日）受訪指出，國民黨北市黨部預定本周四（26日）早上召開委員會議，初估規劃提名區域31席、原住民2席。另，本週也會召開考紀委員會議，只要抵觸黨紀而被停權者 ，將無法代表國民黨參選。

戴錫欽指出，預定2月26日會開市黨部委員會議，屆時就會確認議員提名相關席次和時程，目前初估，預計規劃區域31席、原住民2席，共計提名33席，但尚待市黨部委員會確認後才會正式公告，大約3月初公告、領表登記，完成後進行初步協調，包括各區登記狀況並邀集所有現任議員和新人一起協調，未來如果進行初選，初選方式、期程及進行模式，還有特定選區看看有無可能透過內部協調，或用內參民調的方式確認提名事宜。

戴錫欽說，現今初步規劃方向，士林北投、內湖南港、松山信義各提5席，中山大同、中正萬華各提4席、大安文山則提8席。

相較於民進黨3月上旬就要初選民調，國民黨期程是否較晚？戴錫欽回應，民進黨目前所知有兩區不需要初選，其他四區與全國一起抽籤進行民調，國民黨與過去相比並沒有比較晚，都約在3月初、4月進行，不過因今年過年比較晚，黨部很快就會在本周開市黨部會議，過年前也都有跟有意登記的人談過，都有事先準備。

由於士林北投現任議員陳重文、中正萬華議員應曉薇身涉司法案件，媒體也問戴，後續是否會有相關提名規定？戴錫欽則說，本周除開市黨部委員會議，也會開考紀委員會議，未來公告、正式登記過程中，不管現任、或新人牽涉到黨紀問題，不管因司法判決或其他因素，都會依照黨紀規定處理。他說，這部分不管一審判決有罪或相關規定，只要抵觸黨紀，該停權就會停權，若因黨紀停權，就沒有辦法代表國民黨參選。

