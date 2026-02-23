沒有賈永婕！民進黨台北、桃園提名仍卡關　花蓮傾向結盟張峻

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

備戰2026百里侯大選，民進黨仍有7縣市未完成提名。民進黨選對會今（23日）召開會議，民進黨發言人吳崢會後轉述表示，今針對尚未提名的縣市長人選進行大體討論，但沒有具體進度。而據與會人士透露，台北、桃園持續卡關，但台北101董事長賈永婕並未納入討論中；竹縣部分選對會認為竹北市長鄭朝方不錯，但因國民黨競爭激烈，仍在觀望；花蓮部分，地方民代傾向跟無黨籍花蓮縣議長張峻合作，花蓮系統對已表態參選的前花蓮市長、無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢有陰影，揣測其參選是搭配傅家。

民進黨選對會今（23日）下午開會，民進黨發言人吳崢會後轉述，選對會成員在會中針對目前全台灣各區還沒提名的縣市長人選進行大體討論，也持續就最新徵詢進度做意見交換。竹縣部分，選對會成員非常密切關注對手在這個選區的動態，這部分還在進行全盤規劃中。不過，今天並沒有進行新的提名，也沒有下一階段的結果出來。

吳崢指出，就目前了解，澎湖縣長陳光復整體康復情形有在進步中，會中選對會成員也非常關心陳光復的身體狀況，並表達慰問之意，一同幫他集氣，希望能早日恢復身體健康。

而針對提名時間表，吳崢表示，確實有朝這個目標，在農曆年前完成各縣市大部分的提名，目前剩下少數幾區，「我們就持續努力來推進」。

據了解，就北桃部分，民進黨仍持續卡關，近期頻被點名的台北101董事長賈永婕、民進黨立委吳思瑤並未納入討論中，而曾遞交台北市長參選意願表的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則鮮少被選對會討論到。桃園部分，與會人士僅說，「跟媒體報的差不多的那兩個」，強調北桃目前都沒有具體進度。新竹市部分，尚未有人選浮出檯面，金門連江縣則還在尋覓徵才中，相信好事多磨。

不過，該人士也透露，新竹縣許多人覺得竹北市長鄭朝方很強、不錯，但因為近期竹縣國民黨競爭激烈，「基本上我們就是先觀望一下」，並不急。

花蓮部分，與會人士指出，地方民代表達想跟無黨籍花蓮縣議長張峻合作，但目前還在觀察花蓮態勢。儘管前花蓮市長、無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢已表態參選花蓮縣長，但在上次立委選舉時，民進黨原先想跟魏嘉賢合作，魏嘉賢後來卻退縮，導致民進黨花蓮系統對魏家有陰影。地方也有聲音揣測，魏家出來是要跟傅家搭配，讓魏家出來分「反傅勢力」的票源，因此目前地方仍傾向跟張峻合作。

與會人士指出，本次會議花較多時間討論議員人選爭議，包括酒駕、性騷以及助理費等，預計本周三中執會處理討論。至於是否會制定新規定，將由中執會決定。

助理費部分指台北市中山、大同區議員陳怡君，因廉政會已將其停權，撤銷登記要先經過中執會；而酒駕則是高雄市左營、楠梓區擬參選人黃偵琳，酒駕肇事後高雄地院簡易庭審理後判處她有期徒刑2月，併科罰金5000元，並未給予緩刑；性騷部分則是台南市中西、北區議員擬參選人、牙醫謝秉舟。