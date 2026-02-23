　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沒有賈永婕！民進黨台北、桃園提名仍卡關　花蓮傾向結盟張峻

▲▼民進黨發言人吳崢。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

備戰2026百里侯大選，民進黨仍有7縣市未完成提名。民進黨選對會今（23日）召開會議，民進黨發言人吳崢會後轉述表示，今針對尚未提名的縣市長人選進行大體討論，但沒有具體進度。而據與會人士透露，台北、桃園持續卡關，但台北101董事長賈永婕並未納入討論中；竹縣部分選對會認為竹北市長鄭朝方不錯，但因國民黨競爭激烈，仍在觀望；花蓮部分，地方民代傾向跟無黨籍花蓮縣議長張峻合作，花蓮系統對已表態參選的前花蓮市長、無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢有陰影，揣測其參選是搭配傅家。

民進黨選對會今（23日）下午開會，民進黨發言人吳崢會後轉述，選對會成員在會中針對目前全台灣各區還沒提名的縣市長人選進行大體討論，也持續就最新徵詢進度做意見交換。竹縣部分，選對會成員非常密切關注對手在這個選區的動態，這部分還在進行全盤規劃中。不過，今天並沒有進行新的提名，也沒有下一階段的結果出來。

吳崢指出，就目前了解，澎湖縣長陳光復整體康復情形有在進步中，會中選對會成員也非常關心陳光復的身體狀況，並表達慰問之意，一同幫他集氣，希望能早日恢復身體健康。

而針對提名時間表，吳崢表示，確實有朝這個目標，在農曆年前完成各縣市大部分的提名，目前剩下少數幾區，「我們就持續努力來推進」。

據了解，就北桃部分，民進黨仍持續卡關，近期頻被點名的台北101董事長賈永婕、民進黨立委吳思瑤並未納入討論中，而曾遞交台北市長參選意願表的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則鮮少被選對會討論到。桃園部分，與會人士僅說，「跟媒體報的差不多的那兩個」，強調北桃目前都沒有具體進度。新竹市部分，尚未有人選浮出檯面，金門連江縣則還在尋覓徵才中，相信好事多磨。

不過，該人士也透露，新竹縣許多人覺得竹北市長鄭朝方很強、不錯，但因為近期竹縣國民黨競爭激烈，「基本上我們就是先觀望一下」，並不急。

花蓮部分，與會人士指出，地方民代表達想跟無黨籍花蓮縣議長張峻合作，但目前還在觀察花蓮態勢。儘管前花蓮市長、無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢已表態參選花蓮縣長，但在上次立委選舉時，民進黨原先想跟魏嘉賢合作，魏嘉賢後來卻退縮，導致民進黨花蓮系統對魏家有陰影。地方也有聲音揣測，魏家出來是要跟傅家搭配，讓魏家出來分「反傅勢力」的票源，因此目前地方仍傾向跟張峻合作。

與會人士指出，本次會議花較多時間討論議員人選爭議，包括酒駕、性騷以及助理費等，預計本周三中執會處理討論。至於是否會制定新規定，將由中執會決定。

助理費部分指台北市中山、大同區議員陳怡君，因廉政會已將其停權，撤銷登記要先經過中執會；而酒駕則是高雄市左營、楠梓區擬參選人黃偵琳，酒駕肇事後高雄地院簡易庭審理後判處她有期徒刑2月，併科罰金5000元，並未給予緩刑；性騷部分則是台南市中西、北區議員擬參選人、牙醫謝秉舟。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南嚴重車禍！4童、1女送醫搶救
李珠珢本季續留悍將　嗨喊內心話
4檔股被「抓去關」名單出爐！
快訊／樂天巨人4球員被重懲！　來台涉賭慘了
黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭：媽媽真的做錯了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣無法贏得戰爭！兩岸要避戰　鄭麗文：否則只剩武器替我們發言

西門町、圓山燈節禁菸範圍曝光　違者處2000元、最高1萬元罰鍰

藍北市議員擬提33席！陳重文、應曉薇還能選？　考紀會本周揭曉

沒有賈永婕！民進黨台北、桃園提名仍卡關　花蓮傾向結盟張峻

韓國瑜拋立法院遷建　王瑞德轟亂花納稅錢：全部搬去木柵動物園

「合作療癒」類型遊戲崛起！Steam數據揭趨勢...市場競爭激烈

王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵架

傅崐萁：盼賴清德國情報告「有問有答」　真正「解惑」重大議題

白黨團：賴清德國情報告需「實問實答」　說明為何拒公布三讀法律

藍白整合時間曝光！　國民黨3/11提新北宜蘭縣嘉義市長人選

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

台灣無法贏得戰爭！兩岸要避戰　鄭麗文：否則只剩武器替我們發言

西門町、圓山燈節禁菸範圍曝光　違者處2000元、最高1萬元罰鍰

藍北市議員擬提33席！陳重文、應曉薇還能選？　考紀會本周揭曉

沒有賈永婕！民進黨台北、桃園提名仍卡關　花蓮傾向結盟張峻

韓國瑜拋立法院遷建　王瑞德轟亂花納稅錢：全部搬去木柵動物園

「合作療癒」類型遊戲崛起！Steam數據揭趨勢...市場競爭激烈

王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵架

傅崐萁：盼賴清德國情報告「有問有答」　真正「解惑」重大議題

白黨團：賴清德國情報告需「實問實答」　說明為何拒公布三讀法律

藍白整合時間曝光！　國民黨3/11提新北宜蘭縣嘉義市長人選

金門縣府新春團拜　陳福海提「忠義誠信」拚幸福島嶼

快訊／台南貨車學區附近衝撞多部機車！又是毒駕...4童1女送醫

喪屍毒駕撞前車側翻畫面曝　17歲YouBike少年衰遭波及倒地受傷

房貸利率降至6.17％創1個月新低　再融資申請量年比暴增132％

北車持刀男趴趴走畫面曝　落網辯「忘記為什麼要拿刀出來」

高雄建案春節「集體打烊」　強銷案撐場成交11戶

陸男「花2.5萬元套圈圈」3度套中汽車　老闆慌了秒反悔不認

日本隊僅2安遭軟銀完封！追平16年最少紀錄　日媒翻出對台一戰

春節連假「國道壅塞減6%」　高公局：事故平均14分鐘排除

小猴Panchi惹心疼　18年前也有孤兒小猴緊抱拉拉熊變勇敢

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

政治熱門新聞

快訊／曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

韓國瑜想遷移立法院　拋2方案

若民調輸會退選新北？　黃國昌認「不排除加入李四川團隊」

酒駕遭判刑　高雄綠議員初選參選人黃偵琳道歉

韓國瑜邀賴清德報告採統問統答　李鴻鈞：要求一問一答真的太扯

賴清德感謝韓國瑜「人還未到聲先到」　肯定他用一字點出茶敘方向

王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵架

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

戒嚴時期政治檔案全解密　共5萬1133件涵蓋線民、叛亂人員資料

魏嘉賢選花蓮縣長　綠委喊話：別成傅崐萁傀儡！花蓮人受夠了

力挺民眾黨戰2026！　館長預告做「實境秀節目」帶候選人走出去

被問撞鐘繩抖動　鄭麗文：沒別的問題了？

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

賴清德、韓國瑜等5院長茶敘點心曝　生仁糖＋棗泥核桃＋金桔茶

更多熱門

相關新聞

陳重文、應曉薇還能選？　藍考紀會本周揭曉

陳重文、應曉薇還能選？　藍考紀會本周揭曉

民進黨布局2026九合一選舉，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市六都市議員提名初選民調3月登場，國民黨的相關提名期程也出爐，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（23日）受訪指出，國民黨北市黨團預定本周2月26日早上將召開市黨部會議，初估規劃提名區域31席、原住民2席。另，本週也會召開考紀委員會議，只要因抵觸黨紀而被停權，將無法代表國民黨參選。

韓國瑜拋立法院遷建　王瑞德轟亂花納稅錢：全部搬去木柵動物園

韓國瑜拋立法院遷建　王瑞德轟亂花納稅錢：全部搬去木柵動物園

王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵架

王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵架

若民調輸會退選新北？　黃國昌認「不排除加入李四川團隊」

若民調輸會退選新北？　黃國昌認「不排除加入李四川團隊」

估國民黨3月第二個禮拜徵召李四川　黃國昌曝藍白整合要做3件事

估國民黨3月第二個禮拜徵召李四川　黃國昌曝藍白整合要做3件事

關鍵字：

吳崢魏嘉賢花蓮張峻民進黨縣市長人選鄭朝方賈永婕

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

館長下跪！求讓486先生捐3億元

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面