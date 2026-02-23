客人棄單彩券「中4億大獎」！店經理下班秒買走　總部提告

▲店經理把大獎彩券買走，總公司提告。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國亞利桑那州爆發樂透彩券獎金爭奪戰！連鎖超商Circle K的經理得知店內顧客下單印出卻未購買的彩券中1280萬美元（約新台幣4億元），下班後把這張中大獎的彩券買走。如今超商總部已正式向法院提起訴訟，主張這筆意外之財應屬公司財產，要求法官判定獎金歸屬。

顧客遺留25張彩券在店內

紐約郵報報導，這起事件發生在斯科茨代爾（Scottsdale）的Circle K，去年11月24日，一名顧客來玩The Pick彩券，下單印出85注，但只付了60注的錢就離開，最終剩餘的25張彩券被留在櫃檯一整晚。

當晚中獎號碼開出，分別是3、13、14、15、19及26。店經理高利札（Robert Gawlitza）得知店內售出大獎彩券之後，隨即開始翻找這些被遺棄的彩券。

店經理買走彩券 總公司開告

法庭文件顯示，高利札確認其中一張就是中獎彩券，並在打卡下班後，脫掉身上Circle K制服，隨後以10美元（約新台幣 320 元）的價格，向另一名店員買下包含中獎在內的彩券。

Circle K管理層很快就查出這張大獎彩券是被自家人買走，隨即把彩券追回，並由總公司暫時保管，同時提起訴訟，要求法院裁定這張彩券的所有權歸屬。針對這起訴訟案，Circle K引用該州行政法規稱，若顧客拒絕付款且彩券未售出，彩券所有權歸零售商所有。

這筆1280萬美元的獎金是亞利桑那州史上第四高，也是自2019年以來最大的頭獎。根據規定，中獎人必須在180天內，即今年5月23日前完成領獎。