北市基隆路3車事故！多元計程車右側超車連環撞...公車也遭殃

記者張君豪／台北報導



2月23日11時9分，北市基隆路與和平東路口發生三車碰撞交通事故。警方初步調查指出，趙男（28歲）駕駛多元營業小客車沿基隆路第一車道由北往南行駛，行經事故地點欲向右變換車道超越前方營業大車時，疑未注意周遭車況，其右前車身與第二車道張女（33歲）駕駛自小客車左側車身發生碰撞。





▲北市基隆路口驚傳3車追撞車禍，多元計程車路口硬向右轉是肇事主因 。（圖／記者張君豪翻攝）





多元計程車一度失控，左側車身再與前方等待左轉、由張男（39歲）駕駛之公車右後車身發生碰撞，三車受損車禍隨即由大安交通分隊獲報到場處理，啟動交通快打機制疏導車流，並通報拖吊車排除事故車輛，避免影響路口通行。



事故中，趙男自述胸悶不適；另名被撞駕駛張女經救護人員現場檢視，右手手指輕微擦挫傷，均無需送醫，公車駕駛及車上6名乘客皆未受傷。警方表示，三方駕駛酒測值均為0，駕駛資格亦正常，全案依A2交通事故登記處理，詳細肇事原因仍待進一步分析釐清。警方提醒，駕駛人變換車道時應確實注意周遭車況並禮讓直行車，行經路口應減速慢行，保持安全距離，以降低事故風險。

