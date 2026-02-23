威力彩頭獎得主「真的存在嗎？」　銀行員點頭：處理過1億以上

▲威力彩。（圖／記者許力方攝）



記者施怡妏／綜合報導

過年期間各地彩券行人潮爆滿，民眾搶買威力彩、大樂透與刮刮樂，希望試試手氣賺個紅包。就有網友好奇，每當開出大獎時，總是忍不住懷疑真實性，「有行員兌換過威力彩頭獎嗎？」貼文曝光，釣出銀行員透露，「樂透是真的，我中信員工，處理過一億以上的中獎金額。」

有網友在Dcard發文，每回看到頭獎得主的消息，總覺得不可思議，甚至懷疑是否真的有人領過，「都覺得是騙人的」，因此想知道是否有銀行行員曾實際辦理過頭獎兌領業務，想確認大獎是否真有其事，「發票1000萬是真的有，本人看過兩次。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少人分享身邊案例，「我們大樓樓下就有人中過，但不知道多少，直接搬家，家具跟東西大多都沒有帶走，直接去買透天了」、「我有同事中過大樂透，他也是兩年後才告訴我，離職後買了棟透天、買了跑車」、「我以前有去彩券行打工，539我能確信是真的，大樂透跟威力彩了不起二獎親眼看過，頭獎還真的沒有，不過賓果有遇過9中9」、「9年前大樂透頭獎得主在我家隔壁」。

▲網友分享身邊故事。（圖／記者湯興漢攝）



銀行員：曾辦上億獎金



還有行員透露，「500萬元的頭獎我看過，兌獎人是一個每天來存錢的小小小攤販商」、「樂透是真的，我中信員工，處理過一億以上的中獎金額」。

有網友分享小時候的故事，「中獎是真的，小時候我爸說他有個同事帶全中的大樂透彩券到公司炫耀中獎，把大家都嚇壞，後來就火速辭職搬家了，手機什麼都換掉不跟以前的人聯絡」、「以前還住在舊台南縣的小村莊，有看過一戶人家有中過頭獎，附近的我們還有去跟他拿紅包，一個人1000，排隊很長，我跟我哥都有去拿過，但就只看過那一次」。