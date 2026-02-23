阿里山林鐵難訂真相曝！8成訂位沒付錢　3/2 起改「立即付款」

▲為提升購票公平性，阿里山林鐵3月2日起啟動「訂票立即付款」新制 。（圖／阿里山林鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山林業鐵路及文化資產管理處（以下簡稱林鐵處）今(23)日正式宣布，為優化網路購票體驗、提高座位週轉率並確保旅客權益，將自 115年3月2日（星期一）上午6時起，正式於網路訂票系統實施「訂票立即付款」新制。未來旅客於訂票成功後，須同步完成線上支付，否則系統將不予保留座位。

林鐵處表示，現行制度允許旅客在訂票後2日內完成付款，然而阿里山林鐵因其文化資產價值與獨特景致，列車班次及座位極為有限。過去常有部分旅客預訂後未依限付款，導致熱門時段座位被長期占用，真正有需求的旅客卻無票可買。

阿里山林鐵處副處長周恆凱說，曾經發生同班列車訂票者有7、8成未在2日付款情事，造成大量空位。為了徹底解決「佔位未付」的問題，林鐵處決定調整系統邏輯。自3月2日新制上路後，「訂票」與「付款」將合而為一。旅客在網路選定座位後，必須立即進行線上轉帳或信用卡支付；若中斷付款程序或未即時完成交易，系統將自動釋出座位，供其他旅客即時預訂，以此大幅提升座位的運用效率。

林鐵處特別呼籲，因新制取消了付款緩衝期，旅客在進入訂票系統前，請務必先確認以下事項：

確認旅遊行程： 包含乘車日期、人數與班次。

備妥支付工具： 準備好信用卡、金融卡或相關行動支付設備，確保網路環境穩定。

詳閱購票須知： 相關操作說明與細節已公告於阿里山林鐵官方網站。

林鐵處強調，未來將持續蒐集使用者回饋，滾動式優化訂票服務介面，致力於提供更便捷、公平的旅運環境。請計畫前往阿里山的旅客留意新制變更，以免影響出遊興致。