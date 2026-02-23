　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「合作療癒」類型遊戲崛起！Steam數據揭趨勢...市場競爭激烈

記者楊智仁／綜合報導

遊戲產業分析平台《GameDiscoverCo》近日發布最新數據報告，透過分析Steam平台遊戲簡介中的關鍵字變化，揭示近年遊戲市場趨勢，其中「合作（co-op）」元素的明顯成長，被視為當前市場的重要風向之一。

▼Steam數據「合作療癒」類型遊戲崛起。（圖／翻攝自Steam）▲▼Cozy Game。（圖／翻攝自Steam）

《GameDiscoverCo》創辦人Simon Carless團隊針對2020年至2025年間推出的Steam新作進行統計，分析所有遊戲，以及累積營收超過10萬美元的作品，統計顯示，2020年Steam新作約9,000款，至2025年已增至21,000款；其中累積營收突破10萬美元的作品比例僅約6.5%，顯示市場競爭持續加劇。

數據指出「合作」一詞在成功作品中的成長尤為明顯，2022年，營收超過10萬美元的新作中僅3.2%標示為合作類型，2023年則大幅提升至5.8%。分析認為，線上合作模式更容易在朋友群體中形成擴散效應，相較純PvP對戰，更利於口碑與社群傳播，例如《致命公司》的成功，以及《殭屍毀滅工程》在加入多人合作玩法後銷量顯著成長，都被視為合作元素帶動銷售的實例。

除了合作玩法「cozy（療癒系）」標籤的使用比例也呈現線性成長，2022年僅0.4%的高營收新作自稱為cozy，至2025年已達3.1%。分析指出「cozy」已成為Steam與主機玩家熟悉且具有吸引力的標籤，加上市場上相關作品數量增加，使其逐步成為成功主題之一。

整體而言Steam新作數量五年間翻倍成長，但成功比例仍偏低，數據顯示2025年僅約6.5%的新作能突破10萬美元門檻。分析認為，在高度競爭環境下，清楚標示玩法特色與市場熱門標籤，可能成為提升曝光與銷售的重要策略。透過遊戲簡介關鍵字的量化觀察，這份報告提供了不同於傳統銷售榜單的市場洞察，也再次顯示「合作玩法」已成為近年獨立與中小型作品成功的重要趨勢之一。

「合作療癒」類型遊戲崛起！Steam數據揭趨勢...市場競爭激烈

