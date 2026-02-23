溫泉透天先到先得！士林分署馬年聯拍開跑...塔位+女裝也來了　

▲士林分署拍賣會3月3日登場，土地遍布內湖、南港 三芝也入列。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

馬年首場拍賣來了！士林分署將於3月3日下午3時舉辦馬年首場「123聯合拍賣會」，推出三芝、內湖、南港及士林等逾20筆土地，另有龍巖塔位與上百件女裝服飾現場變賣。其中北投溫泉路三層樓透天厝總坪數約116坪，底價5,568萬元，採特別變賣、先到先得方式，吸引置產族關注。

士林分署表示，本次拍賣土地分布於三芝、內湖、南港及士林等地，超過20筆，類型包含道路用地、保護區及山坡地保育區等，選擇多元。同場也推出龍巖靈骨塔位，以及上百件女裝服飾供民眾現場挑選，內容豐富。

▲士林分署拍賣逾百件女裝服飾（圖：分署同仁著女裝示意）。（圖／記者黃宥寧翻攝）

其中最受矚目的標的是位於北市北投區溫泉路的三層樓透天厝，總坪數約116.45坪（含頂樓加蓋增建部分約54.53坪），底價為5,568萬元。該物件目前進行特別變賣程序，採先到先得方式，無需競標。士林分署指出，該透天厝鄰近新北投捷運站、北投國中及北投公園，交通便利，生活機能成熟，兼具自住與投資潛力。

士林分署提醒，不動產標的採通訊與現場投標雙軌進行，通訊投標者須至士林分署網站下載文件，填妥後於開標前1日以雙掛號寄送至內湖康寧郵局第52號信箱，逾期將不受理。女裝服飾則採現場變賣方式，歡迎民眾踴躍參與。

相關拍賣資訊可至士林分署官網查詢（http://www.sly.moj.gov.tw）。