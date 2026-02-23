王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵架





▲立委王義川。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委王義川22日在活動致詞談到關稅談判，他直言，現在因為勞基法的關係所以不能一直做、做到身體壞，但總是可以加班，老闆有訂單進來，員工就可以加班，員工有加班就多薪水，有加班費拿回家，夫妻就不會吵架，是不是這樣？對此，粉專政客爽大酸，台灣庶民經濟有解了，只要大家多加班，自然就會讓家庭和諧、養得起小孩，王義川不只是民進黨桃園市長最佳人選，更是台灣最偉大的經濟專家，感動。



王義川22日赴艋舺福興宮參香致詞時提到，大家可能想關稅平常時跟一般民眾有什麼關係，但科技業、中小企業上班都跟關稅有關，相關的產業訂單會陸陸續續來、越來越多，大家都知道，訂單若多，工廠機器一直動，就要人、人就要加班，有加班就有加班費。

王義川表示，大家過去家庭即工廠時都做過，有人拿東西來加班，大家都很歡喜，現在因為這個勞基法的關係所以不能一直做、做到身體壞了，但總是可以加班，老闆有訂單進來，員工就可以加班，員工有加班就多薪水，就是加班費，有加班費拿回家，夫妻就不會吵架，是不是這樣？

王義川直言，家裡如果有錢，花錢就蝦趴，家庭就和諧了是不是？孩子吵爸爸要這個、媽媽要那個，家裡有錢當然這個也好、那個也好，若家裡沒錢，那要怎麼好？

王義川強調，所以關稅談判，經濟用下去、產業有訂單、員工可以加班、加班有加班費有薪水，回家就和諧了，若是經濟好，家庭吵架、臭臉都不會發生，所以大家要挺台灣、挺卓榮泰院長、挺鄭麗君副院長、挺賴清德總統。

對此，粉專政客爽大酸，台灣庶民經濟有解了，只要大家多加班，自然就會讓家庭和諧、養得起小孩，人人都該響應加班，一起成為社畜中的霸主。王義川不只是民進黨桃園市長最佳人選，更是台灣最偉大的經濟專家，感動。