「穿越古代怎麼活」人氣漫畫登場！杜甫狂粉「全身紋詩30首」超瘋

近來穿越劇、穿書劇超夯，如果真的穿越回古代，該怎麼活下去？沒有冷氣怎麼過夏天？人氣知識自媒體「極簡史」推出全彩漫畫新作《古人搞什麼鬼》，以「古代生存指南」為主題，帶讀者跟著主角穿越回歷史現場。像是揭開古代人休假制度，還有古人也會「追星」，就有杜甫的狂粉，全身紋詩30首來表達熱愛。

「極簡史」近來發行《古人搞什麼鬼》由時報文化出版，以23篇「穿越古代怎麼生存」為主題，從古人的生死觀、生活妙招、特殊職業，到吃喝玩樂等細節切入，串連史料與生活場景，用呆萌畫風、節奏明快的故事，改寫不少人對歷史「枯燥難懂」的刻板印象，用生活化角度拆解古人的日常，作品在網路累積點閱突破1200萬，如今集結成冊出版。

書中收錄不少「古裝劇名場面」背後的歷史小知識，例如當古代工程發生坍塌，竟然會以「活人祭祀」。漫畫中提到，春秋時期流傳的觀念認為，若修橋築城破壞風水、惹怒神明，需以童男童女埋入橋墩祭祀，讓其成為守護神。這類駭人聽聞的做法，也成為漫畫主角穿越時最驚訝的場面之一。

古代上班族的「休假制度」也令人意外，從漢代起便有「五日一休沐」制度，也就是每工作5天，就放1天假，讓官員回家洗澡整理。唐宋時期，更建立了婚喪假、探親假，而宋代官員一年假期甚至高達112天。

不過到了明代，朱元璋將全年假期縮減至3天，還誤解「五日一休沐」是指「每月五號休假一天」，被稱為古代最狠的慣老闆。

漫畫也顛覆「古人很嚴肅」的印象，書中揭露古人同樣「追星成癮」，像是詩聖杜甫的粉絲張籍，曾將杜甫詩作燒成灰，混入蜜膏服下，希望寫出一樣的好詩；另一名粉絲葛清更瘋，他將杜甫的詩句刺滿全身，從肩頸到胸背，一共紋了30多首，堪稱古代的狂粉、行動廣告牌。

「極簡史」表示，希望以生活方式為主線，讓讀者理解歷史並非高不可攀，而是每個時代的人都在為生存、娛樂與情感煩惱。書中主角「普普猩」與「機器人」從現代視角出發，帶出腦洞大開的歷史見聞，讓全年齡讀者都能輕鬆閱讀。

該書獲即食歷史部落客seayu、作家及《一歷百憂解》主持人李文成、《世界古文明之旅》作者宋彥陞推薦。出版社指出，《古人搞什麼鬼》不僅是趣味歷史漫畫，也是一份「穿越生存手冊」，讓讀者在笑聲中，認識史書沒細說的小角落。