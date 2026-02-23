明天有大事卻睡不著？專家揭「失眠NG行為」：一直看時鐘、滑手機更難入睡！

▲面對隔天重要的商務簡報或考試，過度焦慮反而會讓大腦進入「戰鬥模式」導致失眠。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

面對隔天即將到來的考試或重要商務會談，許多人常因壓力大而翻來覆去、難以入眠。究竟在這種關鍵時刻，身體處於什麼樣的狀態？又該如何應對失眠，避免做出損害睡眠品質的行為？日本網站《Trill》分享上級睡眠健康指導士山本智子的說法指出，想要順利入睡，關鍵在於將身心從戰鬥模式的「交感神經」切換至休息模式的「副交感神經」。當腦袋不斷盤旋「準備好了嗎」或焦慮「再不睡就慘了」時，反而會讓大腦更清醒，深陷失眠的惡性循環。

睡不著時建議先離開被窩

Q：面對隔天有重要行程卻睡不著，背後的主要原因是什麼？

山本：順利入睡的祕訣在於讓神經系統從「交感神經」切換到「副交感神經」。然而，當隔天有大事時，心裡掛念的事情太多，神經就無法順利切換。若開始擔心「那個細節沒問題吧」，或是急著想「得快點睡著才行」，大腦反而會因為焦慮而變得格外清醒，陷入惡性循環。其實不只是壓力，就算是令人期待的好事也會有同樣狀況。無論情緒是興奮、緊張還是痛苦，只要大腦處於亢奮狀態，都會妨礙入睡。

Q：如果真的睡不著，應該強迫自己躺著，還是暫時離開被窩比較好？

山本：是的，如果躺在床上超過20分鐘仍毫無睡意，建議先起身離開被窩。因為當你心裡想著「我必須趕快放鬆」的瞬間，大腦反而會興奮起來。繼續乾躺在床上只會徒增焦慮，產生負面效果。建議先嘗試「肌肉放鬆法」、「腹式呼吸」或「深呼吸」來放鬆身體。等身體放鬆、睡意襲來時，再回到床上是最理想的做法。

應避免的NG行為：別滑手機或喝酒

Q：在這種失眠時刻，有哪些行為會導致隔天表現下滑？

山本：最典型的NG行為包括拿起枕邊的手機搜尋「如何入睡」、反覆確認時鐘心想「都幾點了竟然還沒睡著」，或是因為睡不著而決定「喝杯酒助眠」。這些舉動雖然很常見，但請務必避免。

具體來說，滑手機除了會讓具備覺醒作用的藍光進入眼睛，大量的資訊也會刺激大腦。很多人滑著滑著就開始看起無關的內容，等回過神來才發現時間已經流逝。至於反覆看時鐘會引發焦慮，讓大腦更清醒。若選擇喝酒，不僅會破壞睡眠品質，還可能導致隔天頭痛、疲憊，嚴重影響專業表現。

睡眠專家提醒，處理失眠的方式若不正確，反而會拖累隔天的表現。在焦慮感加劇之前，不妨先試著下床放鬆心情，或許更能迎來好眠。