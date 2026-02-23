　
    • 　
>
地方 地方焦點

新春團拜！王惠美任內最後一次主持　感性謝鄉親「做對的事」

▲彰化縣政府新春團拜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣政府新春團拜，縣長王惠美穿上一襲粉色套裝發送紅包。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

「馬躍騰達，福滿彰化！」今（23）日大年初七，也是春節假期後第一個開工日，縣府在中庭舉辦各界新春團拜活動。縣長王惠美今天特別穿上粉色套裝，喜氣洋洋地主持她任期內最後一次的新春團拜，現場邀集民意代表、士農工商及各界領袖齊聚一堂，場面熱鬧滾滾，大家互道恭喜，為新的一年搏個好彩頭。

▲彰化縣政府新春團拜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

活動一開始，王惠美就帶著滿滿的笑容，向在場的貴賓與縣府同仁拜年。她感性表示，這是他任內最後一次主持新春團拜，心中充滿感恩。她特別感謝鄉親一路以來的支持，也謝謝縣府團隊的付出，讓縣府能持續堅定地向前走。

▲彰化縣政府新春團拜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美強調，這幾年縣府團隊始終秉持「做對的事、做應該做的事、做對彰化有利的事」的理念，從交通建設、產業升級、教育扎根到社會福利和環境永續，每一個環節都努力為彰化打基礎。她也特別向議長謝典霖及所有議員對預算的支持表達謝意，同時感謝鄉親的信任，讓彰化在各方面都有長足的進步。

▲彰化縣政府新春團拜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

為了讓大家開工第一天就討個吉利，王惠美也現場發放內含100元禮券的紅包，沒想到民眾反應超級熱烈，排隊人龍從1樓中庭一路沿著樓梯綿延到4樓，原本準備的700份紅包瞬間秒殺，再加碼發送內含1元硬幣、象徵「一元復始」的福袋。無論是領到紅包或福袋的民眾和員工都笑得合不攏嘴，直說能在開工第一天領到縣長的祝福，象徵新的一年有了好的開始。

▲彰化縣政府新春團拜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美也提到，雖然未來還有許多挑戰，但縣府團隊會持續站在第一線，守護中小企業，讓彰化產業更有韌性。目前包括台中捷運綠線延伸案、彰化捷運路網，以及水五金產業聚落特定區計畫等，都已進入關鍵階段。她期待未來的接班人能在既有基礎上繼續努力，帶領彰化成為更宜居、更具競爭力的「美好彰化，希望城市」。

▲彰化縣政府新春團拜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

最後，王惠美也不忘邀請鄉親把握機會，參加「花在彰化」20週年活動與八卦山的月影燈季。她祝福大家新的一年，各行各業都「一路發發發」，一馬當先、馬到成功，馬上健康、馬上幸福，平安順利，現場包括立委謝衣鳯、以及士農工商各界代表，也一同祝福大家「馬上好運、馬上有福」，讓整場團拜活動在滿滿的歡喜與祝福聲中圓滿結束。

▲彰化縣政府新春團拜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

快訊／慟！WNBA雙冠名將猝逝　享年43歲
王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵
晴空塔受困5小時「尿急怎麼辦？」　日本電梯角落1物是救星
台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星
西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

彰化王惠美謝衣鳯福袋紅包

