民眾黨嘉義新春大合體　柯文哲開金嗓高歌《世界第一等》

▲柯文哲南下合體張啓楷，廟埕拜年人氣沸騰。（圖／立委張啓楷嘉義服務處主任許正憲提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民眾黨主席柯文哲昨(22)日率隊南下嘉義，與嘉義市長參選人張啓楷、立法委員王安祥、前立法委員蔡壁如，以及市議員參選人林昱孜、王閔正合體走春拜廟，發放發財金，並出席蘭潭清水寺平安宴。中央與地方團隊難得齊聚，陣容完整、氣勢十足。

一行人抵達廟埕時，現場早已聚集大批鄉親守候。支持者紛紛鼓掌歡迎，高喊加油聲此起彼落，不少民眾主動上前握手致意、爭相拍照合影，廟埕瞬間成為人氣焦點。發放發財金時更是排起長長人龍，長輩、小朋友齊聚，笑聲與祝福聲交織，場面熱絡溫馨。

作為地主隊的張啓楷，全程陪同走訪、與鄉親寒暄互動，熟悉的身影穿梭在人群中，不時停下腳步傾聽地方心聲，展現深耕基層的在地形象。從街頭到廟口，張啓楷以行動串連中央與地方，讓團隊氣勢更加凝聚。

中午平安宴上氣氛再掀高潮。柯文哲與蘭潭清水寺主委熱情互動，臨時高歌《世界第一等》，台下鄉親揮手應和、齊聲合唱，掌聲與歡呼聲不絕於耳，展現親民自然的一面，也讓整場活動在歡笑與祝福中畫下精彩句點。

此次嘉義行，不僅是新春拜年，更是團隊團結的象徵。中央與地方並肩同行，人氣與聲勢同步升溫，展現穩健而有力量的整體形象。新的一年，民眾黨強調將持續深耕地方、回應民意，讓團結的力量成為推動嘉義向前的重要動能。