　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2026第一鮪競猜開跑　東港餐廳業者祭32萬獎金邀民眾暖身

▲港佳珍海產餐廳第一鮪競猜活動。（圖／佳珍海產餐廳提供）

▲港佳珍海產餐廳第一鮪競猜活動。（圖／佳珍海產餐廳提供）

記者陳崑福／屏東報導

黑鮪魚隨黑潮北上，東港黑鮪魚盛事即將登場。東港佳珍海產餐廳自2月23日起舉辦「2026第一鮪，猜公斤、得獎金」活動，只要猜中官方公布的「屏東第一鮪」淨重公斤數，就有機會抱回32萬元現金大獎，提前為黑鮪魚季掀起熱潮。

隨著黑潮洄游季節將近，東港漁民引頸期盼的「第一鮪」即將現身。東港佳珍海產餐廳為邀請民眾一同迎接這尾象徵榮耀與好運的黑鮪魚，自2月23日起推出「2026 第一鮪，猜公斤、得獎金」競猜活動，為今年黑鮪魚季提前暖身。

所謂漁人口中的「海頭魚」，意指當季首批捕獲上岸的黑鮪魚，如同日本文化中的「初物」概念，象徵一年好采頭。由於是第一批洄游靠岸的魚獲，油脂分布均勻、肉質肥美細緻，品質往往最為上乘，也因此身價不凡，平均每尾市值約新台幣32萬元。

主辦單位表示，「第一鮪」不僅是漁民一年辛勞的成果，更是饕客每年最期待的味蕾盛事。今年活動結合海洋文化與趣味競猜，自2月23日起，凡至佳珍海產餐廳單筆消費滿2,000元，即可參加競猜活動一次，猜中官方公布的「屏東第一鮪」淨重公斤數者，就有機會將32萬元現金大獎帶回家。

餐廳指出，希望透過活動讓更多人認識東港黑鮪魚文化，也為2026黑鮪魚季揭開熱血序幕。隨著第一尾「海頭魚」即將現蹤，東港漁港勢必再掀話題，幸運得主是否能抱走象徵大吉大利的32萬元獎金，也成為各界關注焦點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／慟！WNBA雙冠名將猝逝　享年43歲
王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵
晴空塔受困5小時「尿急怎麼辦？」　日本電梯角落1物是救星
台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星
西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

李樹根夫婦再捐92萬元消防裝備　力挺鹿野救災量能升級

民眾黨嘉義新春大合體　柯文哲開金嗓高歌《世界第一等》

新春團拜！王惠美任內最後一次主持　感性謝鄉親「做對的事」

2026第一鮪競猜開跑　東港餐廳業者祭32萬獎金邀民眾暖身

嘉義市護童專案全面啟動　警局聯手20所國小守護學童通學

開學日嘉義警護童勤務啟動　分局長送保溫杯暖心守護

關中1357同學會大年初三相聚　結餘款捐助聖十字架療養院

「筆墨洄瀾」盛大登場！曾興德攜手書法菁英花蓮縣美術館聯展

年假結束開學首日！花蓮警方出動80名警力　交通疏導維安

祥獅獻瑞迎新歲！花蓮縣府春節團拜　凝聚團隊士氣共展新局

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

李樹根夫婦再捐92萬元消防裝備　力挺鹿野救災量能升級

民眾黨嘉義新春大合體　柯文哲開金嗓高歌《世界第一等》

新春團拜！王惠美任內最後一次主持　感性謝鄉親「做對的事」

2026第一鮪競猜開跑　東港餐廳業者祭32萬獎金邀民眾暖身

嘉義市護童專案全面啟動　警局聯手20所國小守護學童通學

開學日嘉義警護童勤務啟動　分局長送保溫杯暖心守護

關中1357同學會大年初三相聚　結餘款捐助聖十字架療養院

「筆墨洄瀾」盛大登場！曾興德攜手書法菁英花蓮縣美術館聯展

年假結束開學首日！花蓮警方出動80名警力　交通疏導維安

祥獅獻瑞迎新歲！花蓮縣府春節團拜　凝聚團隊士氣共展新局

藍北市議員擬提33席！陳重文、應曉薇還能選？　考紀會本周揭曉

沒有賈永婕！民進黨台北、桃園市長提名仍卡關　花蓮地方傾向結盟張峻

李樹根夫婦再捐92萬元消防裝備　力挺鹿野救災量能升級

明天有大事卻睡不著？專家揭「失眠NG行為」：一直看時鐘、滑手機更難入睡！

不只跟隨大盤，更要主動領先！00980A 智慧布局，聚焦台股核心動能！

韓國瑜拋立法院遷建　王瑞德轟亂花納稅錢：全部搬去木柵動物園

溫泉透天牛到先得！士林分署馬年聯拍開跑...塔位+女裝也來了　

股市3.3萬點助攻！　單一代銷9天連假吸300組客

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

美俄條約終止！普丁：發展核武絕對優先　強化所有軍種

《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺

地方熱門新聞

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

東石港口宮擲筊王連中12順杯贏百萬休旅車

宜蘭蟬聯道路考評第一名　6項大獎全拿

嘉義熱門燒肉店月薪破五萬仍缺工

星星之火足以燎原！永康營業場所角落起火亂丟菸蒂惹禍

桃園南門市場大火後重建完成　全面復業迎春節

赤崁曙光迎新篇成功國小新校舍啟用讓孩子安心學習、成功起飛

高雄超人力霸王小提燈限定2天免費領

開學首日拚防疫黃偉哲赴新民國小宣導「巡、倒、清、刷」

宜蘭長照3.0新制　出院當天居家服務就到家

金門警護童專案守護通學安全

旗山勞大瑜珈專班「在地開課」舒壓新選擇

台南山上花園水道博物館「水語森林」「唧筒象」成走春新地標

年假後開學首日南警「馬」上啟動護童專案324警力守校園安全

更多熱門

相關新聞

海巡「3段轉接」　搶回印尼漁工一命

海巡「3段轉接」　搶回印尼漁工一命

一艘琉球籍鮪延繩釣漁船17日晚間於東港東南方528浬作業時，1名印尼籍漁工突發昏迷，經遠距醫師評估需立即就醫。海巡署艦隊分署緊急派遣巡護八號馳援，克服惡劣海象，分階段轉接後送，順利將病患送醫，完成跨海數百浬救援任務。

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

東港警即時清除砂土　守住用路人安全

東港警即時清除砂土　守住用路人安全

東港好鎮年街2/16登場　警公布交管籲配合

東港好鎮年街2/16登場　警公布交管籲配合

陳澤耀剃頭、李沐染金髮！認不出

陳澤耀剃頭、李沐染金髮！認不出

關鍵字：

黑鮪魚東港黑潮漁港競猜

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

館長下跪！求讓486先生捐3億元

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面