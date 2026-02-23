2026第一鮪競猜開跑　東港餐廳業者祭32萬獎金邀民眾暖身

▲港佳珍海產餐廳第一鮪競猜活動。（圖／佳珍海產餐廳提供）

記者陳崑福／屏東報導

黑鮪魚隨黑潮北上，東港黑鮪魚盛事即將登場。東港佳珍海產餐廳自2月23日起舉辦「2026第一鮪，猜公斤、得獎金」活動，只要猜中官方公布的「屏東第一鮪」淨重公斤數，就有機會抱回32萬元現金大獎，提前為黑鮪魚季掀起熱潮。

隨著黑潮洄游季節將近，東港漁民引頸期盼的「第一鮪」即將現身。東港佳珍海產餐廳為邀請民眾一同迎接這尾象徵榮耀與好運的黑鮪魚，自2月23日起推出「2026 第一鮪，猜公斤、得獎金」競猜活動，為今年黑鮪魚季提前暖身。

所謂漁人口中的「海頭魚」，意指當季首批捕獲上岸的黑鮪魚，如同日本文化中的「初物」概念，象徵一年好采頭。由於是第一批洄游靠岸的魚獲，油脂分布均勻、肉質肥美細緻，品質往往最為上乘，也因此身價不凡，平均每尾市值約新台幣32萬元。

主辦單位表示，「第一鮪」不僅是漁民一年辛勞的成果，更是饕客每年最期待的味蕾盛事。今年活動結合海洋文化與趣味競猜，自2月23日起，凡至佳珍海產餐廳單筆消費滿2,000元，即可參加競猜活動一次，猜中官方公布的「屏東第一鮪」淨重公斤數者，就有機會將32萬元現金大獎帶回家。

餐廳指出，希望透過活動讓更多人認識東港黑鮪魚文化，也為2026黑鮪魚季揭開熱血序幕。隨著第一尾「海頭魚」即將現蹤，東港漁港勢必再掀話題，幸運得主是否能抱走象徵大吉大利的32萬元獎金，也成為各界關注焦點。