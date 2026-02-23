後天起北東濕涼　周末雨區擴大「高山有望迎雪」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天各地多雲到晴、溫暖舒適，周三東北季風南下，北部及東半部降雨增加，周四減弱，周五又有另一波冷空氣影響，加上華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，且3500公尺以上高山有零星降雪機率。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天各地多雲到晴，僅東半部、恆春有零星短暫雨，午前台南以北雲量偏多，清晨各地低溫約18至20度，白天台南以北、東半部高溫26至29度，高屏29至31度。

鄭傑仁指出，周三鋒面通過、東北季風增強，基隆北海岸、東半部、恆春地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、大台北平地有零星短暫雨，新竹以南為多雲天氣，溫度方面，中南部變化不大，北部及宜蘭高溫略降為23至26度。

他表示，周四東北季風減弱，桃園以北仍有局部短暫雨，東半部、中部以北山區及恆春有零星短暫雨。周五至周六又有鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部、恆春地區及南部山區有短暫雨。下周日至周二華南雲雨區影響，降雨持續，各地低溫17至20度，北部及宜蘭高溫21至25度，花蓮23至26度，台東25至28度，中南部26至30度。

鄭傑仁指出，明天清晨至上午西半部有低雲或霧；周四、周五基隆北海岸、東半部沿海有長浪，提醒民眾留意。另外，周五至下周日3500公尺以上高山有零星降雪機率。

