傅崐萁：盼賴清德國情報告「有問有答」　真正「解惑」重大議題

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德今（23日）邀請五院院長茶敘，立法院長韓國瑜會後表示，他邀請賴到立院做國情報告，說明當前中華民國的處境，賴欣然接受。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，國民黨團表示尊重，把話說清楚比隔空喊話更有效率，也期待這場報告能真正「解惑」，說清楚包括預算編列、國安挑戰與政策方向等重大議題。至於問答環節，傅崐萁說，必須透過朝野協商來確認進行的方式，相信最好的溝通，就是有問有答、不閃不躲。

賴清德23日與副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲長，以及監察院代理院長李鴻鈞等五院長舉行新春茶敘，茶敘於中午12時前結束，韓國瑜返回立法院後，說明茶會狀況。

韓國瑜表示，他邀請賴清德親自到立法院說明當前中華民國的處境、各種內外間大家憂心的問題，還有總統希望立法院在下會期能解決的問題，賴清德欣然接受。韓也說，他也會根據賴清德意願，向三個政黨的黨團提出說明，大家達成共識；待三個黨團都同意之後，立法院就正式行文邀請總統來立法院做國情報告，在方式上將會採取「統問統答」，這基本的禮遇，立法院一定會特別重視。

對此，傅崐萁表示，國民黨團對於韓國瑜公忠體國的辛苦推動朝野溝通與費心的安排，創造更多互動協調的空間，深表敬意與謝意，既然總統願意到立法院進行國情報告，並接受國會的監督與詢答，「我們表示尊重，畢竟把話說清楚，比隔空喊話更有效率」；同時，國民黨團也期待這場報告能真正「解惑」，讓立委與國人關心的重大議題，包括預算編列、國安挑戰與政策方向，都能向國會與國人講明白、說清楚，不必靠補充說明、更不用靠會後解讀。

「至於問答環節，必須透過朝野協商，來確認進行的方式！」傅崐萁說，而國民黨團也相信最好的禮遇與溝通，就是據實回答問題；最好的溝通，就是有問有答、不閃不躲，只要資訊透明、內容清晰相信不僅能化解誤會，也能讓全民一起放心開拓好年，認真為台灣拚未來。

另外，對於賴清德報告具體形式，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，本黨認為按現行《立法院職權行使法》，交由黨團協商決定，無論是「統問統答」或「依序回答」，核心目標皆應「實問實答」，才能達到實質透明且具意義的國情報告功能，破除形式主義，真正與民意接軌。