黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭：媽媽真的做錯了

▲民進黨高雄市議員初選候選人黃偵琳。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高市議員黨內初選民調將在3月2日至8日舉行，不料，左營、楠梓區的參選人黃偵琳竟爆出酒駕肇事。黃偵琳今日露面三度鞠躬致歉，一度激動到抱著兒子痛哭。她受訪坦言，兒子得知消息後很擔心她，她見到兒子後有說「媽媽真的做錯了」，才一度淚灑，但對於外界關心她是否會參選到底，她則說，暫時沒退選打算，交給選民決定。

左營、楠梓區市議員參選人黃偵琳過去曾任劉世芳立委服務處執行長，長期參與公共事務與服務地方基層，2022年參戰左楠區議員，卻以525票差距落敗成「落選頭」，未料這次捲土重來，竟在初選前夕被爆出酒駕肇事。

▲黃偵琳初選前被爆酒駕衝擊選情。（資料照／記者賴文萱翻攝）

黃偵琳今日露面受訪時，除了三度在鏡頭前鞠躬道歉，見到兒子因擔心她而前來服務處關心，她情緒激動抱著兒子痛哭。她接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，報導出來後，她的兒子就有打電話關心，她也跟兒子說「媽媽真的做錯了，這是錯誤示範」，但後來看到兒子還到服務處來，才一時忍不住情緒哭了。

對於酒駕遭判刑一事，黃偵琳坦言，「我確實做錯了！酒後駕車是不對的，造成社會觀感不佳深感抱歉。」她說，已與被害人達成和解，也走完程序，強調「該面對就面對，不會逃避，即使是對方撞來，但她當下就是做了錯誤決定，錯了就錯了」。

至於外界好奇初選前被爆料是否是陰謀論？她說她不做任何揣測，她的個性就是正面去面對、不逃避。另外，不少網友灌爆她的臉書喊退選，黃偵琳也說，會繼續跑選戰，後續就交給選民決定，她強調，她仍然很想把選民服務做好，因為她是在地左營人，看到左營目前的發展，很希望有機會可以為家鄉盡一份心力，會坦然接受各界對她的指教。

根據法院判決，黃偵琳在去年1月底酒後騎乘機車上路，不僅與民眾發生擦撞傷人，酒測值更達0.33毫克，高雄地院簡易庭審理後判處她有期徒刑2月，併科罰金5000元，並未給予緩刑。

對此，民進黨高雄市黨部今（23日）透過聲明表示，有關民進黨左楠區市議員參選人黃偵琳因酒駕遭依公共危險罪判處有期徒刑2個月乙事，民進黨高雄市黨部重申，對於酒駕一向秉持零容忍立場，此一原則亦與社會普遍價值一致。至於參選人資格，將由民進黨中央黨部中執會於25日進行資格審查，相關結果將以中執會審查決議為準。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。