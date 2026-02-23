嘉義市護童專案全面啟動　警局聯手20所國小守護學童通學

▲嘉義市開學日護童專案啟動，20校警政教育合作守護學童安全 。（圖／嘉義市警局第二分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



新學期於2月23日正式開學，嘉義市政府警察局為守護國小學童上放學安全，於開學首日全面啟動「護童專案」勤務，由各分局統籌規劃，結合轄內20所國小與所屬派出所警力，並攜手學校導護老師、志工及家長會，共同投入校園周邊交通疏導與安全守望工作，營造安全、順暢的上學環境。

警察局表示，春節連假期間人車往來頻繁，假期後開學，是交通流量快速回升、學生返校人潮與車流交織的重要時段，因此特別針對學校周邊易壅塞路口、通學動線及家長接送熱點，加強人車分流、違規取締與交通指揮，並由各派出所警力與學校建立即時聯繫機制，確保學童通行安全無虞。

嘉義市政府警察局局長陳明志特别呼籲，學童上放學除了人身安全要注意、交通安全觀念也很重要，透過護童勤務，員警不僅是在校園周邊維持交通秩序、安全維護，同時也能宣導婦幼保護、識詐反毒等安全知識，ㄧ種勤務多元功能以落實「交通安全、快樂上學、平安回家」的目標。更期待學子們將在學校學到的防詐反毒、交通安全觀念與婦幼保護的意識，於家庭生活中與父母及長輩分享，讓自助人助的安全意識從校園延伸到家庭，再擴散至社區，達到犯罪預防主動觸及的積極功能。

警察局強調，未來將持續結合學校與社區力量，深化護童專案，打造「全齡共享、世代宜居」安全、快樂的通學環境。