　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

近20年教學經驗累積　周杰數學打造國高中完整數學學習路徑

周杰數學,國高中,學習,升學（圖／周杰數學提供）

▲周杰數學課堂實景，透過系統化講解與清楚板書，協助學生在大量練習中建立正確觀念，穩定提升數學實力。

圖、文／周杰數學提供

數學成績，決定孩子升學關鍵
從國中會考到高中學測、分科測驗，數學始終是影響升學表現的關鍵科目之一，但不少學生卻因觀念不清、公式死背，導致成績難以突破。創立於2010年的「周杰數學」，累積近20年教學經驗，集結專業國高中數學老師團隊，專注於會考數學、學測數學與分科數學教學，以「理解為本」的教學方式，幫助學生真正掌握數學邏輯，也因此成為家長心中台北高中學測數學補習班推薦的熱門選擇。

創辦人親自領軍 從頂尖學歷到第一線教學
周杰數學創辦人周杰老師畢業於建國中學，並於臺灣大學雙主修機械系與數學系，具備深厚的數學背景與邏輯訓練。投入補教產業後，他親自走訪全台各地教學，長期站在第一線了解學生學習困境，並持續以實體教具、摺紙藝術等方式，協助學生建立空間概念與幾何邏輯，讓原本抽象的數學變得好理解、有脈絡，逐步發展出系統化、有效率的教學模式。

周杰數學,國高中,學習,升學（圖／周杰數學提供）

▲周杰數學 YouTube 公益頻道累積超過 1600 支教學影片，免費提供歷屆學測與指考數學詳解，成為全台學生重要的學習資源。

免費學習資源 打造全台最大數學公益頻道
為讓更多學生享有優質數學學習資源，周杰老師於2011年成立「周杰數學」YouTube頻道，免費公開歷屆學測與指考數學試題詳解，涵蓋民國91年以來的重要考題。至今頻道已累積超過1600支教學影片，成為全台規模最大的數學公益教學頻道之一，不僅深受學生歡迎，也讓家長在選擇台北高中學測數學補習班推薦品牌時，更加安心。

頂大師資陣容 雙師伴學制度即時解惑
2014年周杰數學正式成立教學團隊，並加入文城教育學院，集結來自台大、清大、交大、師大等名校的專業師資。課堂中除了主講老師外，更設有「雙師伴學制度」，由頂大助教隨堂巡班，協助學生即時解題與釐清觀念，避免學習盲點累積。每堂課皆搭配明確的驗收機制，讓學生清楚掌握自己的學習狀況，也是家長高度肯定的重要原因。

周杰數學,國高中,學習,升學（圖／周杰數學提供）

▲▼周杰數學自編教材，讓學生可隨時複習重點觀念，大幅提升學習效率。

周杰數學,國高中,學習,升學（圖／周杰數學提供）

自編教材影音解析 學習效率全面升級
周杰數學所有教材皆由自有編輯團隊製作，整合全台明星高中的段考題與各大升學考試重點，並引入國際教材資源，提升題型與觀念的深度。講義中更加入QR code影音詳解，學生可隨時掃碼複習觀念，搭配大量圖解設計，讓複雜概念一看就懂。此外，段考「決戰時刻」、學測「火力全開」、分科「制霸手冊」等系列教材，依不同學習階段提供專屬練習，協助學生穩定進步。

完整升學規劃 從會考到醫科一次到位
在課程規劃上，周杰數學涵蓋國中會考、高中學測與分科測驗的完整學習路徑，並針對不同程度學生設計對應課程。包含高一、高二「建北資優班」、高三「醫科保證班」，協助目標頂尖科系的學生面對高難度題型；同時也開設「AMC國際賽事班」，為數學能力突出的學生銜接國際競賽，培養更高階的邏輯與解題能力。

周杰數學,國高中,學習,升學（圖／周杰數學提供）

▲為數學能力突出的學生銜接國際競賽，培養更高階的邏輯與解題能力。

二十間分校 一年服務萬名學生
目前周杰數學有近十位專業教師，在北台灣二十間分校穩定授課，每年服務學生人數超過萬人。課程橫跨國中進度班、國三總複習、高中進度班，以及學測、分科總複習課程，並同步投入師資培訓與教材出版，打造完整的教學體系，讓學生能依程度選擇最適合的學習方案。

家長高度肯定 不只提升成績更建立自信
不少學生與家長分享，在周杰數學學習後，不僅數學成績明顯進步，也學會冷靜分析題目、建立解題策略，進而提升考場穩定度與自信心。品牌始終堅持以學生理解為核心，陪伴孩子穩健迎戰升學考試。若正在尋找能有效提升會考數學、學測數學與分科數學成績的台北高中學測數學補習班推薦品牌，「周杰數學」是許多家長一致信賴的選擇。

想了解更多台北高中學測數學補習班推薦內容，請至官方網站查詢：https://reurl.cc/8bQbZj
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／慟！WNBA雙冠名將猝逝　享年43歲
王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵
晴空塔受困5小時「尿急怎麼辦？」　日本電梯角落1物是救星
台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星
西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

近20年教學經驗累積　周杰數學打造國高中完整數學學習路徑

開工先提神！電商推「咖啡精選大賞」　指定品項買1送1補貨趁現在

肯德基「A+B」銅板價回歸　最低優惠下殺44折

全家合作「WBC世界棒球經典賽」　20款聯名包裝、周邊亮相

超商開工優惠一次看！7-11今起咖啡「買8送8」、全家「買1送1」

超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

速食店開工好康　摩斯咖啡買1送1、麥當勞推38組新優惠

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

近20年教學經驗累積　周杰數學打造國高中完整數學學習路徑

開工先提神！電商推「咖啡精選大賞」　指定品項買1送1補貨趁現在

肯德基「A+B」銅板價回歸　最低優惠下殺44折

全家合作「WBC世界棒球經典賽」　20款聯名包裝、周邊亮相

超商開工優惠一次看！7-11今起咖啡「買8送8」、全家「買1送1」

超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

速食店開工好康　摩斯咖啡買1送1、麥當勞推38組新優惠

藍北市議員擬提33席！陳重文、應曉薇還能選？　考紀會本周揭曉

沒有賈永婕！民進黨台北、桃園市長提名仍卡關　花蓮地方傾向結盟張峻

李樹根夫婦再捐92萬元消防裝備　力挺鹿野救災量能升級

明天有大事卻睡不著？專家揭「失眠NG行為」：一直看時鐘、滑手機更難入睡！

不只跟隨大盤，更要主動領先！00980A 智慧布局，聚焦台股核心動能！

韓國瑜拋立法院遷建　王瑞德轟亂花納稅錢：全部搬去木柵動物園

溫泉透天牛到先得！士林分署馬年聯拍開跑...塔位+女裝也來了　

股市3.3萬點助攻！　單一代銷9天連假吸300組客

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

美俄條約終止！普丁：發展核武絕對優先　強化所有軍種

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

消費熱門新聞

超商開工優惠！7-11今起咖啡買8送8、全家買1送1

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

肯德基「A+B」銅板價回歸

超商合作「WBC經典賽」　聯名包裝、周邊登場

速食店開工好康　摩斯咖啡買1送1、麥當勞推38組新優惠

電商推「咖啡精選大賞」　指定品項買1送1

周杰數學打造國高中完整數學學習路徑

Coupang酷澎春節送禮不打烊　最快隔日到貨

老顧客吃不膩的古早味排肉便當

義大利百年鍋具「不到1折換購」

SUBWAY公開「3大熱銷口味」　嫩切雞肉9秒賣一個奪冠

美麗與智慧兼具的犇董事長楊欣

全家挺經典！最強後援補給戰

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

更多熱門

相關新聞

越活越燦爛！30＋必學人生課題

越活越燦爛！30＋必學人生課題

走過30歲這個人生分水嶺，很多人會發現，真正的成長不再只是工作升遷或收入增加，而是心態與選擇的轉變，30＋的人生課題，學得早，內耗少；學得慢，容易在關係、情緒與現實中反覆撞牆，以下整理三個必學的課題，也是讓人生越走越穩的重要關鍵。

「學測1科」沒考好=明年見！輔導師認證

「學測1科」沒考好=明年見！輔導師認證

蟬聯12年全國特優！台南校園資訊建設穩坐龍頭

蟬聯12年全國特優！台南校園資訊建設穩坐龍頭

台南自主學習節亮出全國級教學新標竿

台南自主學習節亮出全國級教學新標竿

表妹中名校外語系！過來人嘆「夠用就好」

表妹中名校外語系！過來人嘆「夠用就好」

關鍵字：

周杰數學國高中學習升學

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

館長下跪！求讓486先生捐3億元

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面