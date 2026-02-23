近20年教學經驗累積　周杰數學打造國高中完整數學學習路徑

▲周杰數學課堂實景，透過系統化講解與清楚板書，協助學生在大量練習中建立正確觀念，穩定提升數學實力。

圖、文／周杰數學提供

數學成績，決定孩子升學關鍵

從國中會考到高中學測、分科測驗，數學始終是影響升學表現的關鍵科目之一，但不少學生卻因觀念不清、公式死背，導致成績難以突破。創立於2010年的「周杰數學」，累積近20年教學經驗，集結專業國高中數學老師團隊，專注於會考數學、學測數學與分科數學教學，以「理解為本」的教學方式，幫助學生真正掌握數學邏輯，也因此成為家長心中台北高中學測數學補習班推薦的熱門選擇。

創辦人親自領軍 從頂尖學歷到第一線教學

周杰數學創辦人周杰老師畢業於建國中學，並於臺灣大學雙主修機械系與數學系，具備深厚的數學背景與邏輯訓練。投入補教產業後，他親自走訪全台各地教學，長期站在第一線了解學生學習困境，並持續以實體教具、摺紙藝術等方式，協助學生建立空間概念與幾何邏輯，讓原本抽象的數學變得好理解、有脈絡，逐步發展出系統化、有效率的教學模式。

▲周杰數學 YouTube 公益頻道累積超過 1600 支教學影片，免費提供歷屆學測與指考數學詳解，成為全台學生重要的學習資源。

免費學習資源 打造全台最大數學公益頻道

為讓更多學生享有優質數學學習資源，周杰老師於2011年成立「周杰數學」YouTube頻道，免費公開歷屆學測與指考數學試題詳解，涵蓋民國91年以來的重要考題。至今頻道已累積超過1600支教學影片，成為全台規模最大的數學公益教學頻道之一，不僅深受學生歡迎，也讓家長在選擇台北高中學測數學補習班推薦品牌時，更加安心。

頂大師資陣容 雙師伴學制度即時解惑

2014年周杰數學正式成立教學團隊，並加入文城教育學院，集結來自台大、清大、交大、師大等名校的專業師資。課堂中除了主講老師外，更設有「雙師伴學制度」，由頂大助教隨堂巡班，協助學生即時解題與釐清觀念，避免學習盲點累積。每堂課皆搭配明確的驗收機制，讓學生清楚掌握自己的學習狀況，也是家長高度肯定的重要原因。

▲▼周杰數學自編教材，讓學生可隨時複習重點觀念，大幅提升學習效率。





自編教材影音解析 學習效率全面升級

周杰數學所有教材皆由自有編輯團隊製作，整合全台明星高中的段考題與各大升學考試重點，並引入國際教材資源，提升題型與觀念的深度。講義中更加入QR code影音詳解，學生可隨時掃碼複習觀念，搭配大量圖解設計，讓複雜概念一看就懂。此外，段考「決戰時刻」、學測「火力全開」、分科「制霸手冊」等系列教材，依不同學習階段提供專屬練習，協助學生穩定進步。

完整升學規劃 從會考到醫科一次到位

在課程規劃上，周杰數學涵蓋國中會考、高中學測與分科測驗的完整學習路徑，並針對不同程度學生設計對應課程。包含高一、高二「建北資優班」、高三「醫科保證班」，協助目標頂尖科系的學生面對高難度題型；同時也開設「AMC國際賽事班」，為數學能力突出的學生銜接國際競賽，培養更高階的邏輯與解題能力。

▲為數學能力突出的學生銜接國際競賽，培養更高階的邏輯與解題能力。

二十間分校 一年服務萬名學生

目前周杰數學有近十位專業教師，在北台灣二十間分校穩定授課，每年服務學生人數超過萬人。課程橫跨國中進度班、國三總複習、高中進度班，以及學測、分科總複習課程，並同步投入師資培訓與教材出版，打造完整的教學體系，讓學生能依程度選擇最適合的學習方案。

家長高度肯定 不只提升成績更建立自信

不少學生與家長分享，在周杰數學學習後，不僅數學成績明顯進步，也學會冷靜分析題目、建立解題策略，進而提升考場穩定度與自信心。品牌始終堅持以學生理解為核心，陪伴孩子穩健迎戰升學考試。若正在尋找能有效提升會考數學、學測數學與分科數學成績的台北高中學測數學補習班推薦品牌，「周杰數學」是許多家長一致信賴的選擇。

想了解更多台北高中學測數學補習班推薦內容，請至官方網站查詢：https://reurl.cc/8bQbZj

