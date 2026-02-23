　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」！女兵卻淪性玩物　黑幕曝光

▲▼金主愛近年經常陪伴父親金正恩出席公開活動。（圖／達志影像）

▲金主愛（或名金主海）近年經常陪伴父親金正恩出席公開活動。（圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

北韓領導人金正恩22日再度連任勞動黨總書記，其13歲愛女也被傳出任命「飛彈總局長」，並且真實姓名遭到誤傳。另一方面，專家學者指出，儘管北韓擁有128萬大軍，但部隊待遇悲慘，女兵更可能淪為性玩物，許多人以「性朝貢」換取入黨資格。

金正恩再連任　喊話自強巔峰

《韓聯社》引述《朝中社》報導，在22日舉行的勞動黨第9次代表大會第4天會議上，一致通過了推舉金正恩委員長擔任勞動黨總書記的決定。

黨內高層李日煥強調，「現在已經到了無需討論『國防優先還是經濟優先』的時代」，「任何威脅或制裁，現在對我們絕對無效，我們已變成不容隨意挑釁的危險對手」，並稱世界對北韓的看法已改變，這是「自尊與自強的頂峰」。

▼金正恩帶著女兒前往位於平壤北側一帶，視察並指導600mm大口徑放射砲試射。（圖／達志影像）

▲▼北韓最高領導人金正恩27日和女兒金主愛，前往位於平壤北側一帶，視察並指導600mm大口徑放射砲試射。（圖／達志影像）

女兒也居高位　暗任飛彈總局長

《朝鮮日報》則引述南韓政府22日獲得的最新情報指出，一直被外界稱為「金主愛」的金正恩長女，真實姓名應為「金主海」，並且正在政府內部擔任「飛彈總局長」的角色。

據傳，雖然這個正式職位檯面上由張昌河擔任，但實際上金正恩的女兒會聽取將領報告，並且下達指令。

南韓國家情報院12日也向國會情報委員會報告證實，金主海已進入「後繼內定階段」，並有參與部分政策決策的跡象。

▼外傳北韓士兵待遇悲慘。（圖／勞動新聞）

▲▼北韓女兵「相繼暴斃」！闇黑內幕曝　父母淚：不敢把孩子送軍隊。（圖／勞動新聞）

128萬大軍　內部混亂悲慘

不過，日媒《週刊文春》23日引述國際政治專家牧野義弘著作，以及南韓學者李基濽證詞披露，北韓士兵、尤其女兵正遭受嚴重人權侵害，與權力核心的風光形成強烈對比。

據悉，北韓士兵月薪僅相當於1包香菸價格，軍官薪水連1公斤稻米都買不起。稻米收成之前，大多只能食用玉米或大麥，穩定供應的副食品只有醃漬白蘿蔔。由於極度缺乏營養，軍中頻繁發生營養不良、生病甚至餓死的案例。

此外，軍隊物資匱乏問題也相當嚴重。軍服與軍靴每年僅發放2次，女性生理用品嚴重短缺，部隊內竊盜與盜賣軍需物資的情況相當普遍。

更嚴重的則是軍中性問題猖獗。女兵經常面臨男性軍官的性暴力，因懷孕或墮胎才東窗事發的情況屢見不鮮。為了被分發到條件較好的部隊，或者爭取在退伍後分配到待遇優渥的職位，賄賂、關說、「性朝貢」的現象蔓延。

李基濽指出，北韓128萬兵力規模已接近美軍的130萬左右，但以北韓情況來看，卻是極不正常的人數，導致部隊運作極端不合理。但由於軍隊是北韓體制的核心，提出軍中人權問題，往往會被視為對該體制的直接威脅。

 
02/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高超音速威脅逼近　台灣多層防空體系為何不能被切割

高超音速威脅逼近　台灣多層防空體系為何不能被切割

全球高超音速武器競賽正式進入實戰部署階段，中國已將多款高超音速飛彈納入作戰序列，台海安全環境因此出現結構性變化。高超音速飛彈飛行速度超過5馬赫，並具備變軌能力，防禦端可用反應時間大幅壓縮，傳統以單一系統攔截的模式已難以因應。對台灣而言，這類武器不只是軍事技術問題，更直接衝擊本島關鍵設施防護與整體嚇阻可信度。

點名中國！高市宣示修訂安保3文件

點名中國！高市宣示修訂安保3文件

北韓大規模閱兵預演　1.2萬兵力集結平壤

北韓大規模閱兵預演　1.2萬兵力集結平壤

北韓黨大會正式開幕　金正恩：克服困境！

北韓黨大會正式開幕　金正恩：克服困境！

北韓擬研發新導彈「火星-21型」　突破美防禦

北韓擬研發新導彈「火星-21型」　突破美防禦

金正恩飛彈北韓性暴力金主愛金主海

