開學日嘉義警護童勤務啟動　分局長送保溫杯暖心守護

▲開學首日波麗士現身校門，還有暖心分局長發送「護身保溫杯」。（圖／嘉義市警局第一分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



今(23)日為114學年度第2學期開學首日，為守護學童交通安全並營造安心校園環境，嘉義市政府警察局第一分局全面啟動「護童勤務」。分局長閻百川親自率領同仁前往轄內垂楊國小，與校方共同維護交通秩序，並化身為「波麗士超人」發送精美保溫杯，讓學童在寒冷晨間感受到暖心關懷。

清晨7時許，第一分局同仁已佈署於轄內各國小校門口及重要路口，配合導護老師與志工，引導學童安全穿越馬路。分局長閻百川現場發送印有警語標誌的精品保溫杯，提醒孩子們在低溫天氣中隨時補充溫熱水分。領到禮物的小朋友紛紛露出驚喜笑容，直呼：「謝謝警察叔叔！」現場氣氛溫馨，成功緩解了開學首日的緊張與收假不適感。

分局長閻百川表示，學童是國家的未來，開學首日校門口車流量龐大，除了加強疏導確保交通順暢外，更希望透過贈送保溫杯的小舉動，同步傳遞校園安全防範意識。他強調，警方不僅是護送孩子進入校門，更致力於推廣「防範陌生人」與「遵守交通規則」的基本觀念，讓安全防線由校門延伸至家庭。

「護童專案」為警政工作重點。分局長指出，未來將持續結合校方、家長會及志工團隊，針對校園周邊可疑人士加強盤查與巡邏。同時，警方也藉此機會推廣內政部警政署「婦幼抱抱」（NPA Care U）YouTube頻道，鼓勵師生與家長訂閱觀看安全宣導影片，共同建立正確的保護觀念。

最後，第一分局呼籲家長在接送孩子時，請切勿併排停車或因趕時間違規轉彎，應共同維持交通秩序。警方將持續針對違規熱點加強取締，確保每個孩子都能「平平安安上學、快快樂樂回家」。